Казахстан сыграет в Кубке Дэвиса с любителями. 17-летний талант дебютирует за сборную?

В начале следующего месяца, 1-2 февраля, в Астане пройдет противостояние раунда плей-офф первой мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Пакистана. И эти матчи обещают быть максимально необычными из-за состава участников. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что к чему.

Казахстанская сборная не претендует на попадание на мировое первенство Davis Cup Finals в этом году. Все из-за сенсационного поражения от Дании в сентябре (1:3). В итоге команда не заполучила путевку в квалификацию-2025 и осталась вне мировой группы.

Теперь сборная сыграет дома уже в рамках плей-офф первой мировой группы (второй дивизион). Если удастся победить, то осенью Казахстан поборется за возвращение в "вышку", а если проиграет Пакистану, то спустя полгода будет бороться за сохранение прописки во втором дивизионе. Игры с Пакистаном пройдут на Beeline Arena в Астане.

Казахстан не имеет права на ошибку. Состав соперника удивит всех

Падать ниже некуда, исходя из возможностей казахстанского тенниса и уровня игроков в целом. Дело в том, что пакистанские теннисисты вообще дошли до плей-офф первой мировой группы не по спортивному принципу.

В прошлом году они проиграли и Индии (0:4), и Барбадосу (1:3). Вообще команда должна была вылететь во вторую мировую группу, но чудом спаслась - две наиболее рейтинговые команды из числа проигравших получили шанс вновь побороться в плей-офф первой мировой группы. Счастливчиками стали пакистанцы и мексиканцы.

44-летний Акил Хан с 2008 года играл только за сборную, без турниров ITF и АТР

А если говорить о составе, то в рейтинге АТР значится только один пакистанский теннисист - это 44-летний ветеран Айсам-уль-Хак Куреши. Рекордсмен сборной по победам в Кубке Дэвиса сейчас находится на 702-м месте в парном рейтинге. Но в 2011-м он считался топом, когда был восьмым. В одиночке же Куреши не поднимался выше 125-й строчки.

Лучшим достижением в карьере Куреши является финал парного US Open-2010, когда он с индийцем Роханом Бопанной проиграл братьям Бобу и Майку Брайанам. Несколько лет назад был период, когда Куреши выступал в дуэте с казахстанцем Александром Недовесовым. Но совместных титулов у них нет - только три поражения в финалах.

И пока непонятно, сможет ли легендарный для Пакистана теннисист сыграть в Астане. Дело в том, что он не играл официальные турниры с июля 2024 года, после этого выйдя на корт лишь в противостоянии с Барбадосом в Кубке Дэвиса (проиграл парную игру).

Опытный Куреши, который тоже перестал играть регулярно

Также в двух прошлогодних противостояниях в Кубке Дэвиса за Пакистан играли следующие теннисисты:

Мухаммад Шоаиб (22 года) - без рейтинга АТР, был 334-м в юниорском ITF и 1837-м во взрослом ITF;

(22 года) - без рейтинга АТР, был 334-м в юниорском ITF и 1837-м во взрослом ITF; Акил Хан (44 года) - без рейтинга АТР, был 349-м в одиночке и 613-м в паре;

(44 года) - без рейтинга АТР, был 349-м в одиночке и 613-м в паре; Юсаф Халил (25 лет) - без рейтинга АТР, был 1582-м в одиночке;

(25 лет) - без рейтинга АТР, был 1582-м в одиночке; Музаммил Муртаза (25 лет) - без рейтинга АТР, был 1365-м в одиночке и 1457-м в паре.

С учетом того, что у многих из них нет рейтинга и выступлений на официальных турнирах, назвать их профессионалами в полной мере язык не повернется. Выходит, что сборная Казахстана будет играть с командой, которая частично или полностью состоит из полу-профи либо любителей.

Это шанс дать сыграть молодым талантам. Рискнет ли капитан?

Задачи казахстанской сборной высоки, тем более после критики за непонятное фиаско в противостоянии с Данией. Но есть ли смысл заигрывать против Пакистана топов - Александра Бублика (№33) и Александра Шевченко (№72)? Тем более, что матчи Кубка Дэвиса пройдут вплотную между крупными европейскими соревнованиями АТР 250 и АТР 500.

Более того, турнир АТР 250 в Монпелье (Франция) закончится только 2 февраля, а Бублик должен защищать там титул. А уже с 3 февраля начнутся АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды) и Далласе (США). И, скорее всего, эти турниры есть в календаре у обоих казахстанцев из топ-100 одиночного рейтинга.

В этом противостоянии можно положиться на относительно молодых казахстанцев - 23-летнего Тимофея Скатова (№196) и 24-летнего Бейбита Жукаева (№243). Чтобы они впервые почувствовали себя лидерами команды, сыграли за родину в качестве первых номеров.

Было бы логичным вызвать в сборную и яркого таланта Амира Омарханова. 17-летний карагандинец недавно стал четвертой ракеткой мира среди юниоров. В этом месяце он сыграет на Australian Open среди сверстников, где будет одним из фаворитов соревнований.

При благоприятном течении матчей с Пакистаном, Омарханову даже может выпасть шанс дебютировать за сборную. На такое событие точно пришли бы зрители, которые уже не первый год знают о многообещающем соотечественнике. Это будет большой толчок к прогрессу казахстанских теннисистов.

Подытоживая все сказанное выше, сделаем вывод. Пакистан с одним действующим профессиональным теннисистом (имеющим рейтинг АТР), который, в принципе, может уже и не сыграть (не выступает на турнирах АТР с июля), - не тот оппонент, ради которого капитану Юрию Щукину нужно тянуть в команду всех топов. Тем более, что у Бублика будет защита титула в Монпелье, и вопрос по сборной должен решиться заранее.

В грядущем противостоянии необходимо сделать акцент на молодых казахстанцах, которые уже созрели для того, чтобы приносить стране большие победы, а еще можно дать шанс юному дарованию, для которого это стало бы самым значимым событием в только начинающейся профессиональной карьере.

Напомним, что матчи пройдут 1-2 февраля на Beeline Arena в Астане. Билеты уже в продаже, цены стартуют с трех тысяч тенге.

Фото: IG/tennispak©️