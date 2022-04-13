 m3hVkckh71NxbexWiayAreJ4rsoCHu0dxXwo0x1y
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Полное видео боя Головкин - Мурата
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Казахстан? Названо место проведения финала Кубка Дэвиса

Казахстан? Названо место проведения финала Кубка Дэвиса
©ФТК. Андрей Ударцев
Новости спорта Теннис Кубок Дэвиса

Международная федерация тенниса определила место проведения финала Кубка Дэвиса 2022 и 2023 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Плей-офф турнира, в котором продолжает участие мужская сборная Казахстана пройдет с 21 по 27 ноября в испанской Малаге. Финал 2023 года состоится там же.

Что касается матчей группового этапа, то они наряду с Малагой пройдут в итальянской Болонье, шотландском Глазго и немецком Гамбурге с 14 по 18 сентября. Жеребьевка группового этапа пройдет 26 апреля.

В нем помимо Казахстана сыграют еще 15 сборных: Хорватия, Сербия, Великобритания, Канада, Аргентина, Австралия, Бельгия, Франция, Германия, Италия, Южная Корея, Нидерланды, Испания, Швеция и США.

Напомним, что сборная Казахстана в квалификационном раунде обыграла Норвегию.

Отметим, что Казахстан также подавал заявку, чтобы принять групповой этап.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кубок Дэвиса теннис большой

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 19:47
Кубок Дэвиса
Казахстан? Названо место проведения финала Кубка Дэвиса Казахстан? Названо место проведения финала Кубка Дэвиса
17 марта, 19:36
Кубок Дэвиса
Казахстан? Выбраны хозяева группового этапа финала Кубка Дэвиса Казахстан? Выбраны хозяева группового этапа финала Кубка Дэвиса
11 марта, 15:30
Кубок Дэвиса
Казахстан в финале Кубка Дэвиса. Что дальше? Казахстан в финале Кубка Дэвиса. Что дальше?
5 марта, 23:35
Кубок Дэвиса
Бублик обыграл восьмую ракетку мира и вывел Казахстан в финальную часть Кубка Дэвиса Бублик обыграл восьмую ракетку мира и вывел Казахстан в финальную часть Кубка Дэвиса
5 марта, 20:56
Кубок Дэвиса
Казахстан выиграл второй матч у Норвегии в Кубке Дэвиса Казахстан выиграл второй матч у Норвегии в Кубке Дэвиса
5 марта, 13:09
Кубок Дэвиса
Прямая трансляция матча Казахстан - Норвегия в Кубке Дэвиса Прямая трансляция матча Казахстан - Норвегия в Кубке Дэвиса
5 марта, 02:10
Кубок Дэвиса
Бублик принес первую победу Казахстану в матче с Норвегией в Кубке Дэвиса Бублик принес первую победу Казахстану в матче с Норвегией в Кубке Дэвиса
5 марта, 00:30
Кубок Дэвиса
Казахстан стартовал с поражения в матче с Норвегией на Кубке Дэвиса Казахстан стартовал с поражения в матче с Норвегией на Кубке Дэвиса
4 марта, 22:33
Кубок Дэвиса
Казахстанские фанаты зажгли в Норвегии перед матчем Кубка Дэвиса Казахстанские фанаты зажгли в Норвегии перед матчем Кубка Дэвиса
4 марта, 12:50
Кубок Дэвиса
Прямая трансляция матча Казахстан - Норвегия в Кубке Дэвиса Прямая трансляция матча Казахстан - Норвегия в Кубке Дэвиса
4 марта, 11:15
Кубок Дэвиса
"Топ-30 - не предел". Борис Собкин - о работе с Бубликом, его качествах и эмоциях "Топ-30 - не предел". Борис Собкин - о работе с Бубликом, его качествах и эмоциях
3 марта, 19:04
Кубок Дэвиса
Появилось расписание матчей Казахстан - Норвегия в Кубке Дэвиса Появилось расписание матчей Казахстан - Норвегия в Кубке Дэвиса
3 марта, 15:41
Кубок Дэвиса
Посол Казахстана раскрыл секрет побед спортсменов из Норвегии Посол Казахстана раскрыл секрет побед спортсменов из Норвегии
2 марта, 23:04
Кубок Дэвиса
"Он безусловный фаворит, но я уже обыгрывал игроков из топ-10". Кукушкин - о матче с Норвегией в Кубке Дэвиса "Он безусловный фаворит, но я уже обыгрывал игроков из топ-10". Кукушкин - о матче с Норвегией в Кубке Дэвиса
2 марта, 10:33
Кубок Дэвиса
"Жить в реальности? Это скучно!". Александр Бублик - о победном турнире ATP, топ-30 и самом плохом в теннисе "Жить в реальности? Это скучно!". Александр Бублик - о победном турнире ATP, топ-30 и самом плохом в теннисе
2 марта, 07:31
Кубок Дэвиса
Российские и белорусские теннисисты отстранены от международных соревнований Российские и белорусские теннисисты отстранены от международных соревнований
1 марта, 14:36
Кубок Дэвиса
"Наши ребята все готовы". Юрий Щукин - о противостоянии сборной Казахстана с Норвегией в Кубке Дэвиса "Наши ребята все готовы". Юрий Щукин - о противостоянии сборной Казахстана с Норвегией в Кубке Дэвиса
28 февраля, 20:38
Кубок Дэвиса
Звезда норвежского тенниса высказался о матчах с Казахстаном в Кубке Дэвиса Звезда норвежского тенниса высказался о матчах с Казахстаном в Кубке Дэвиса
28 февраля, 16:00
Кубок Дэвиса
Сотворим историю? Казахстанские теннисисты начинают новый поход за Кубком Дэвиса Сотворим историю? Казахстанские теннисисты начинают новый поход за Кубком Дэвиса
4 февраля, 11:49
Кубок Дэвиса
Объявлен состав сборной Казахстана на Кубок Дэвиса Объявлен состав сборной Казахстана на Кубок Дэвиса
6 декабря, 14:27
Кубок Дэвиса
"Рубиться" с игроком топ-10 в Норвегии. Что нужно сборной Казахстана для выхода в Davis Cup Finals-2022 "Рубиться" с игроком топ-10 в Норвегии. Что нужно сборной Казахстана для выхода в Davis Cup Finals-2022
5 декабря, 20:32
Кубок Дэвиса
Казахстан узнал первого соперника в Кубке Дэвиса-2022 Казахстан узнал первого соперника в Кубке Дэвиса-2022
4 декабря, 20:59
Кубок Дэвиса
Обидчик сборной Казахстана с Джоковичем в составе вылетел из Кубка Дэвиса. Определились финалисты Обидчик сборной Казахстана с Джоковичем в составе вылетел из Кубка Дэвиса. Определились финалисты
4 декабря, 08:00
Кубок Дэвиса
Сербы во главе с Джоковичем проиграли в полуфинале Кубка Дэвиса Сербы во главе с Джоковичем проиграли в полуфинале Кубка Дэвиса
2 декабря, 15:03
Кубок Дэвиса
Огорчал Вавринку и Шварцмана, рубился пять часов с Джоковичем. Лучшие матчи Кукушкина за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса Огорчал Вавринку и Шварцмана, рубился пять часов с Джоковичем. Лучшие матчи Кукушкина за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса
2 декабря, 07:31
Кубок Дэвиса
Казахстан уступил Сербии и остался без исторического полуфинала в Кубке Дэвиса Казахстан уступил Сербии и остался без исторического полуфинала в Кубке Дэвиса
29 ноября, 14:33
Кубок Дэвиса
Бублик процитировал скандальную фразу второй ракетки мира после матча Кубка Дэвиса Бублик процитировал скандальную фразу второй ракетки мира после матча Кубка Дэвиса
29 ноября, 12:15
Кубок Дэвиса
Встреча с Джоковичем и без права на ошибку. Что нужно знать о противостоянии Казахстан - Сербия в Кубке Дэвиса Встреча с Джоковичем и без права на ошибку. Что нужно знать о противостоянии Казахстан - Сербия в Кубке Дэвиса
29 ноября, 09:41
Кубок Дэвиса
Определился соперник Казахстана в четвертьфинале Кубка Дэвиса Определился соперник Казахстана в четвертьфинале Кубка Дэвиса
28 ноября, 22:33
Кубок Дэвиса
Казахстан разгромил финалистов последнего розыгрыша Кубка Дэвиса Казахстан разгромил финалистов последнего розыгрыша Кубка Дэвиса

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus