Финальная часть Кубка Дэвиса-2022. С кем казахстанцы сыграют в первый день

Сегодня, 13 сентября, в шотландском Глазго начнется групповой этап финальной части Кубка Дэвиса-2022. В своей группе сборная Казахстана начнет путь противостоянием с командой Нидерландов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В квартете D, помимо сборных Казахстана и Нидерландов, также есть команды США и Великобритании. Из группы в плей-офф выйдут две лучшие сборные. Каждое противостояние будет состоять из трех матчей - двух одиночных и одного парного.

Первыми на корт должны будут выйти вторые номера команд. В случае сборных Казахстана и Нидерландов это Михаил Кукушкин (221) и Таллон Грикспур (48). Ранее друг с другом 34-летний казахстанец и 26-летний нидерландец не играли.

На стороне Кукушкина, разумеется, огромный опыт, в том числе в рамках Кубка Дэвиса, а вот Грикспур ответит молодостью и статусом фаворита на бумаге. Эта игра начнется в 21:00 по времени Нур-Султана.

Следом на корт выйдут лидеры двух сборных - Александр Бублик (44) и Ботик Ван де Зандшульп (35). Это еще более непредсказуемый и интересный матч. 26-летний Ботик и 25-летний Александр располагаются неподалеку друг от друга в мировой классификации, но ранее их пути не пересекались.

Зато ранее в рамках Кубка Дэвиса Кукушкин уже обыгрывал Ван де Зандшульпа (6:2, 6:2 - 2019-й), а Бублик оказывался сильнее Грикспура (7:6(4), 7:6(4) - 2020-й). Теперь нужно повторить то же самое, только поменявшись соперниками.

В парной встрече с большой долей вероятности будет сыгран матч Андрей Голубев/Александр Недовесов - Матве Мидделкоп/Уэсли Колхоф. Соперники достаточно сильны, но Голубев и Недовесов уже не раз доказывали, что их дуэт списывать со счетов нельзя.

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Отметим, что первые два матча сегодняшнего игрового дня будут показаны на сайте телеканала Qazsport, а третья игра - в прямом эфире этого же телеканала.