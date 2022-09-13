Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис Кубок Дэвиса

Автор:

Комментарии

Финальная часть Кубка Дэвиса-2022. С кем казахстанцы сыграют в первый день

Финальная часть Кубка Дэвиса-2022. С кем казахстанцы сыграют в первый день
©KTF

Сегодня, 13 сентября, в шотландском Глазго начнется групповой этап финальной части Кубка Дэвиса-2022. В своей группе сборная Казахстана начнет путь противостоянием с командой Нидерландов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В квартете D, помимо сборных Казахстана и Нидерландов, также есть команды США и Великобритании. Из группы в плей-офф выйдут две лучшие сборные. Каждое противостояние будет состоять из трех матчей - двух одиночных и одного парного.

Первыми на корт должны будут выйти вторые номера команд. В случае сборных Казахстана и Нидерландов это Михаил Кукушкин (221) и Таллон Грикспур (48). Ранее друг с другом 34-летний казахстанец и 26-летний нидерландец не играли.

На стороне Кукушкина, разумеется, огромный опыт, в том числе в рамках Кубка Дэвиса, а вот Грикспур ответит молодостью и статусом фаворита на бумаге. Эта игра начнется в 21:00 по времени Нур-Султана.

Следом на корт выйдут лидеры двух сборных - Александр Бублик (44) и Ботик Ван де Зандшульп (35). Это еще более непредсказуемый и интересный матч. 26-летний Ботик и 25-летний Александр располагаются неподалеку друг от друга в мировой классификации, но ранее их пути не пересекались.

Зато ранее в рамках Кубка Дэвиса Кукушкин уже обыгрывал Ван де Зандшульпа (6:2, 6:2 - 2019-й), а Бублик оказывался сильнее Грикспура (7:6(4), 7:6(4) - 2020-й). Теперь нужно повторить то же самое, только поменявшись соперниками. 

В парной встрече с большой долей вероятности будет сыгран матч Андрей Голубев/Александр Недовесов - Матве Мидделкоп/Уэсли Колхоф. Соперники достаточно сильны, но Голубев и Недовесов уже не раз доказывали, что их дуэт списывать со счетов нельзя.

Отметим, что первые два матча сегодняшнего игрового дня будут показаны на сайте телеканала Qazsport, а третья игра - в прямом эфире этого же телеканала.

Новый выпуск на нашем канале! Смотрим!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
теннис теннис большой Кубок Дэвиса Бублик Александр Кукушкин Михаил Казахстан Нидерланды Шотландия Недовесов Александр Голубев Андрей

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 12:50
Кубок Дэвиса
Финальная часть Кубка Дэвиса-2022. С кем казахстанцы сыграют в первый день Финальная часть Кубка Дэвиса-2022. С кем казахстанцы сыграют в первый день
13 мая, 00:14
Кубок Дэвиса
Объявлено расписание матчей сборной Казахстана на Кубке Дэвиса Объявлено расписание матчей сборной Казахстана на Кубке Дэвиса
26 апреля, 17:46
Кубок Дэвиса
Казахстан узнал соперников по финальной части Кубка Дэвиса Казахстан узнал соперников по финальной части Кубка Дэвиса
13 апреля, 19:47
Кубок Дэвиса
Казахстан? Названо место проведения финала Кубка Дэвиса Казахстан? Названо место проведения финала Кубка Дэвиса
17 марта 2022, 19:36
Кубок Дэвиса
Казахстан? Выбраны хозяева группового этапа финала Кубка Дэвиса Казахстан? Выбраны хозяева группового этапа финала Кубка Дэвиса
11 марта 2022, 15:30
Кубок Дэвиса
Казахстан в финале Кубка Дэвиса. Что дальше? Казахстан в финале Кубка Дэвиса. Что дальше?
5 марта 2022, 23:35
Кубок Дэвиса
Бублик обыграл восьмую ракетку мира и вывел Казахстан в финальную часть Кубка Дэвиса Бублик обыграл восьмую ракетку мира и вывел Казахстан в финальную часть Кубка Дэвиса
5 марта 2022, 20:56
Кубок Дэвиса
Казахстан выиграл второй матч у Норвегии в Кубке Дэвиса Казахстан выиграл второй матч у Норвегии в Кубке Дэвиса
5 марта 2022, 13:09
Кубок Дэвиса
Прямая трансляция матча Казахстан - Норвегия в Кубке Дэвиса Прямая трансляция матча Казахстан - Норвегия в Кубке Дэвиса
5 марта 2022, 02:10
Кубок Дэвиса
Бублик принес первую победу Казахстану в матче с Норвегией в Кубке Дэвиса Бублик принес первую победу Казахстану в матче с Норвегией в Кубке Дэвиса
5 марта 2022, 00:30
Кубок Дэвиса
Казахстан стартовал с поражения в матче с Норвегией на Кубке Дэвиса Казахстан стартовал с поражения в матче с Норвегией на Кубке Дэвиса
4 марта 2022, 22:33
Кубок Дэвиса
Казахстанские фанаты зажгли в Норвегии перед матчем Кубка Дэвиса Казахстанские фанаты зажгли в Норвегии перед матчем Кубка Дэвиса
4 марта 2022, 12:50
Кубок Дэвиса
Прямая трансляция матча Казахстан - Норвегия в Кубке Дэвиса Прямая трансляция матча Казахстан - Норвегия в Кубке Дэвиса
4 марта 2022, 11:15
Кубок Дэвиса
"Топ-30 - не предел". Борис Собкин - о работе с Бубликом, его качествах и эмоциях "Топ-30 - не предел". Борис Собкин - о работе с Бубликом, его качествах и эмоциях
3 марта 2022, 19:04
Кубок Дэвиса
Появилось расписание матчей Казахстан - Норвегия в Кубке Дэвиса Появилось расписание матчей Казахстан - Норвегия в Кубке Дэвиса
3 марта 2022, 15:41
Кубок Дэвиса
Посол Казахстана раскрыл секрет побед спортсменов из Норвегии Посол Казахстана раскрыл секрет побед спортсменов из Норвегии
2 марта 2022, 23:04
Кубок Дэвиса
"Он безусловный фаворит, но я уже обыгрывал игроков из топ-10". Кукушкин - о матче с Норвегией в Кубке Дэвиса "Он безусловный фаворит, но я уже обыгрывал игроков из топ-10". Кукушкин - о матче с Норвегией в Кубке Дэвиса
2 марта 2022, 10:33
Кубок Дэвиса
"Жить в реальности? Это скучно!". Александр Бублик - о победном турнире ATP, топ-30 и самом плохом в теннисе "Жить в реальности? Это скучно!". Александр Бублик - о победном турнире ATP, топ-30 и самом плохом в теннисе
2 марта 2022, 07:31
Кубок Дэвиса
Российские и белорусские теннисисты отстранены от международных соревнований Российские и белорусские теннисисты отстранены от международных соревнований
1 марта 2022, 14:36
Кубок Дэвиса
"Наши ребята все готовы". Юрий Щукин - о противостоянии сборной Казахстана с Норвегией в Кубке Дэвиса "Наши ребята все готовы". Юрий Щукин - о противостоянии сборной Казахстана с Норвегией в Кубке Дэвиса
28 февраля 2022, 20:38
Кубок Дэвиса
Звезда норвежского тенниса высказался о матчах с Казахстаном в Кубке Дэвиса Звезда норвежского тенниса высказался о матчах с Казахстаном в Кубке Дэвиса
28 февраля 2022, 16:00
Кубок Дэвиса
Сотворим историю? Казахстанские теннисисты начинают новый поход за Кубком Дэвиса Сотворим историю? Казахстанские теннисисты начинают новый поход за Кубком Дэвиса
4 февраля 2022, 11:49
Кубок Дэвиса
Объявлен состав сборной Казахстана на Кубок Дэвиса Объявлен состав сборной Казахстана на Кубок Дэвиса
6 декабря 2021, 14:27
Кубок Дэвиса
"Рубиться" с игроком топ-10 в Норвегии. Что нужно сборной Казахстана для выхода в Davis Cup Finals-2022 "Рубиться" с игроком топ-10 в Норвегии. Что нужно сборной Казахстана для выхода в Davis Cup Finals-2022
5 декабря 2021, 20:32
Кубок Дэвиса
Казахстан узнал первого соперника в Кубке Дэвиса-2022 Казахстан узнал первого соперника в Кубке Дэвиса-2022
4 декабря 2021, 20:59
Кубок Дэвиса
Обидчик сборной Казахстана с Джоковичем в составе вылетел из Кубка Дэвиса. Определились финалисты Обидчик сборной Казахстана с Джоковичем в составе вылетел из Кубка Дэвиса. Определились финалисты
4 декабря 2021, 08:00
Кубок Дэвиса
Сербы во главе с Джоковичем проиграли в полуфинале Кубка Дэвиса Сербы во главе с Джоковичем проиграли в полуфинале Кубка Дэвиса
2 декабря 2021, 15:03
Кубок Дэвиса
Огорчал Вавринку и Шварцмана, рубился пять часов с Джоковичем. Лучшие матчи Кукушкина за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса Огорчал Вавринку и Шварцмана, рубился пять часов с Джоковичем. Лучшие матчи Кукушкина за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса
2 декабря 2021, 07:31
Кубок Дэвиса
Казахстан уступил Сербии и остался без исторического полуфинала в Кубке Дэвиса Казахстан уступил Сербии и остался без исторического полуфинала в Кубке Дэвиса
29 ноября 2021, 14:33
Кубок Дэвиса
Бублик процитировал скандальную фразу второй ракетки мира после матча Кубка Дэвиса Бублик процитировал скандальную фразу второй ракетки мира после матча Кубка Дэвиса

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus