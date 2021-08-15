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Велогонщик "Астаны" стал одним из лидеров первого этапа "Вуэльты"

Велогонщик "Астаны" стал одним из лидеров первого этапа "Вуэльты"
Фото: velolive.com©
Новости спорта Другие Велоспорт

Прошел первый этап многодневной велогонки "Вуэльта Испании", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его победителем стал словенский велогонщик Примож Роглич (Jumbo-Visma), показав лучшее время на дистанции протяженностью 7,1 километра, проложенной по улицам Бургоса вокруг Кафедрального собора - 8 минут 32 секунды и 98 сотых. На втором этапе он стартует в красной майке лидера генеральной классификации. 

Второе время показал испанский велогонщик Алекс Аранбуру из команды Astana - Premier Tech с отставанием в 6 секунд.

Третье место занял еще один словенский велогонщик Ян Тратник из команды Bahrain Victorious с отставанием в 8 секунд.

Остальные гонщики "Астаны" финишировали в следующем порядке: Александр Власов - 10-й, Оскар Родригес - 26-й, Йон Исагирре - 27-й, Омар Фраиле - 29-й, Горка Исагирре - 34-й, Луис Леон Санчес - 43-й, Юрий Натаров - 164-й.

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Метки:
Вуэльта Испания Астана велокоманда велоспорт

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