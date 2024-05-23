Сын Винокурова выиграл этап многодневки в Японии

Гонщик команды Astana Qazaqstan Team Николя Винокуров, сын Александра Винокурова, стал победителем пятого этапа Тура Японии. А его одноклубник Давиде Тонеатти занял второе место, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичных.

Пятый этап Тура Японии с дистанцией в 120 километров проходил по кругам в городе Иида.

Николя выступает на Туре Японии в составе команды Astana Qazaqstan Development Team. Многодневная гонка успешно началась для команды с победы на прологе и лидерстве в общем зачете. После нескольких этапов с попаданием в топ-10, сегодня команде удалось добиться успеха, заняв первые два места.

"Сегодня был тяжелый этап, сначала я уехал в отрыв, куда позже переложился и Макс (Уолкер), нас было 15 человек, и мы ехали все круги в отрыве. Когда оставалось 50 километров, мы решили, что группа слишком большая и надо пробовать разорвать ее. Мы вдвоем начали атаковать и после каждого круга в пачке оставалось все меньше и меньше гонщиков, так к финальному кругу нас было уже четверо. Основная группа добрала нас на финальном круге и на последнем километре я уже думал, что гонка для меня завершена, но увидев, что группа немного сбавила темп, решил пробовать отъехать. Последние 300 метров в подъем я выложился на максимум, выдал все, что просто мог, и я очень рад, что мне удалось победить. Для команды сегодня просто отличный день", - сказал Николя Винокуров.