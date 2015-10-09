Гонщик велокоманды XDS Astana Team Николя Винокуров, сын олимпийского чемпиона Александра Винокурова, стал победителем групповой гонки чемпионата Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Гонка прошла в Щучинске, протяженность трассы составила 180 километров. На заключительном круге в отрыв вместе с Винокуровым младшим уехали еще два гонщика XDS Astana Team - Евгений Евгений Фёдоров и Антон Кузьмин, которые заняли второе и третье места соответственно.

"Сегодня была очень тяжёлая гонка. С самого старта все внимательно следили за нами и старались отвечать на каждую нашу атаку. Нам удалось сделать гонку тяжёлой и уехать в отрыв втроём на заключительном круге.

Я чувствовал себя хорошо и в силах одержать победу, и очень рад завоевать титул чемпиона страны и надеть эту майку. Теперь я выйду на старт "Тур де Франс" в майке чемпиона Казахстана. Надеюсь, смогу оправдать это звание и достойно представить свою страну", - цитирует Николя Винокурова сайт команды.

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