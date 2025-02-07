Казахстанские велогонщики завоевали золото на чемпионате Азии

Казахстанская команда по шоссейному велоспорту завоевала первую медаль на чемпионате Азии, проходящем в Пхитсанулоке (Таиланд), передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Наши спортсмены стали победителями в командной смешанной эстафете, поднявшись на высшую ступень пьедестала.

Золото Казахстану принесли Дмитрий Груздев, Евгений Федоров, Антон Кузьмин, Махаббат Умутжанова, Рината Султанова и Анжела Соловьева.

Серебряные медали завоевала сборная Японии, а бронза досталась команде Гонконга.