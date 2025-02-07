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Велоспорт
7 февраля 18:31
 

Казахстанские велогонщики завоевали золото на чемпионате Азии

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Казахстанские велогонщики завоевали золото на чемпионате Азии ©ДРС

Казахстанская команда по шоссейному велоспорту завоевала первую медаль на чемпионате Азии, проходящем в Пхитсанулоке (Таиланд), передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

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Казахстанская команда по шоссейному велоспорту завоевала первую медаль на чемпионате Азии, проходящем в Пхитсанулоке (Таиланд), передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Наши спортсмены стали победителями в командной смешанной эстафете, поднявшись на высшую ступень пьедестала.

Золото Казахстану принесли Дмитрий Груздев, Евгений Федоров, Антон Кузьмин, Махаббат Умутжанова, Рината Султанова и Анжела Соловьева.

Серебряные медали завоевала сборная Японии, а бронза досталась команде Гонконга.

велоспорт

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