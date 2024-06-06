Казахстан обставил Узбекистан за золото ЧА-2024 по велоспорту

Сегодня, 6 июня, в Алматы стартовал чемпионат Азии-2024 по велоспорту на шоссе. И в первый же день соревнований Казахстан завоевал золотую медаль, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Казахстанские велогонщики показали лучший результат в смешанной эстафете. В этом виде программы честь страны представляли Рината Султанова, Евгений Федоров, Дмитрий Груздев, Игорь Чжан, Махаббат Умутжанова и Фаина Потапова.

Время:

- Казахстан – 51 минута 08 секунд;

- Узбекистан – 52:38;

- Гонконг – 53:15.