Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Другие Велоспорт
Комментарии

Казахстан обставил Узбекистан за золото ЧА-2024 по велоспорту

Казахстан обставил Узбекистан за золото ЧА-2024 по велоспорту
©Федерация велоспорта Казахстана

Сегодня, 6 июня, в Алматы стартовал чемпионат Азии-2024 по велоспорту на шоссе. И в первый же день соревнований Казахстан завоевал золотую медаль, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Казахстанские велогонщики показали лучший результат в смешанной эстафете. В этом виде программы честь страны представляли Рината Султанова, Евгений Федоров, Дмитрий Груздев, Игорь Чжан, Махаббат Умутжанова и Фаина Потапова.

Время:

- Казахстан – 51 минута 08 секунд;

- Узбекистан – 52:38;

- Гонконг – 53:15.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
велоспорт

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Вчера , 17:01
Велоспорт
©Федерация велоспорта Казахстана Казахстан обставил Узбекистан за золото ЧА-2024 по велоспорту
23 мая, 18:07
Велоспорт
©astana-qazaqstan.com Сын Винокурова выиграл этап многодневки в Японии
14 мая, 20:21
Велоспорт
©instagram.com/turizm_sport_ministrligi/ Казахстан завоевал лицензию на ОИ-2024 в велотреке
29 апреля, 14:30
Велоспорт
©instagram.com/astanaqazaqstanteam "Астана" выбрала Луценко капитаном на "Джиро д'Италия"
12 апреля, 19:46
Велоспорт
©SprintCycling Казахстанец стал победителем Джиро д’Абруццо
11 апреля, 20:00
Велоспорт
©astana-qazaqstan.com Луценко выиграл королевский этап на Джиро д’Абруццо
22 февраля, 22:18
Велоспорт
©kazsports.kz Казахстан выиграл медаль чемпионата Азии по велотреку
15 декабря, 17:30
Велоспорт
©cycling.kz Казахстан впервые примет чемпионат Азии по велоспорту на шоссе
23 ноября 2023, 16:34
Велоспорт
©instagram.com/janullrichofficial Олимпийский чемпион и победитель "Тур де Франс" признался в употреблении допинга
25 октября 2023, 15:30
Велоспорт
©road.cc Нидерландский велогонщик умер в 20 лет после гонки
10 октября 2023, 16:00
Велоспорт
©instagram.com/astanaqazaqstanteam Винокуров прокомментировал победу Зейца на гонке в Японии
5 октября 2023, 20:10
Велоспорт
©instagram.com/ag2022official Три золота за день. Какое место занимает Казахстан в медальном зачете Азиады
4 октября 2023, 15:15
Велоспорт
©astana-qazaqstan.com Один из величайших спринтеров в истории велоспорта и "Астаны" передумал завершать карьеру
29 сентября 2023, 18:33
Велоспорт
©Кадр из видео Казахстан взял 25-ю медаль на Азиаде в Ханчжоу
25 сентября 2023, 14:32
Велоспорт
©МОК Сколько лицензий Казахстан взял на Олимпиаду-2024
17 сентября 2023, 07:31
Велоспорт
©instagram.com/astanaqazaqstanteam Как команда мы все сделали правильно - Луценко о победе на велогонке в Италии
13 сентября 2023, 14:19
Велоспорт
©instagram.com/lutsenko_alexey Назван состав сборной Казахстана по велоспорту на Азиатские игры
7 августа 2023, 17:44
Велоспорт
©instagram.com/_m.knter "Астана" подписала немецкого спринтера
5 августа 2023, 08:57
Велоспорт
©Astanafans.com Александр Винокуров назвал причину своей победы на ЧМ по велоспорту
4 августа 2023, 23:54
Велоспорт
©1ХВеt Александр Винокуров завоевал золото на чемпионате мира
2 августа 2023, 14:27
Велоспорт
©instagram.com/lutsenko_alexey Алексей Луценко представит Казахстан на чемпионате мира по велоспорту
26 июля 2023, 09:43
Велоспорт
©Vesti.kz Бывший гонщик "Астаны" отстранен из-за допинг-скандала
24 июня 2023, 23:11
Велоспорт
©cycling.kz Стала известна чемпионка Казахстана в групповой гонке
13 июня 2023, 22:31
Велоспорт
©kazsports.kz Казахстан выиграл в медальном зачете чемпионата Азии по велоспорту
13 июня 2023, 12:54
Велоспорт
©КФВС Казахстанские гонщики завоевали золото и серебро чемпионата Азии
30 апреля 2023, 15:46
Велоспорт
©Казахстанская федерация велосипедного спорта Сборная Казахстана по велоспорту завоевала 14 медалей в Греции
26 апреля 2023, 17:14
Велоспорт
©Astana Qazaqstan Team Лидер сборной Казахстана сошел с "Тура Романдии". Известна причина
14 апреля 2023, 22:32
Велоспорт
©SprintCycling Алексей Луценко выиграл "Тур Сицилии-2023"
6 апреля 2023, 07:46
Велоспорт
©astana-qazaqstan.com Велогонщик "Астаны" стал третьим на классической гонке "Шелдепрайс"
19 октября 2022, 10:43
Велоспорт
©Almaty Triathlon Federation Определились победители чемпионата Алматы по дуатлону

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus