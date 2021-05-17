Невероятный камбэк от Konina Power, или как казахстанцы выступили в СНГ-отборе турнира за 14 миллионов долларов

Казахстанская команда Konina Power совершила сумасшедший камбэк и пробилась в следующий раунд престижного турнира Pro League по PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile с общим призовым фондом 14 миллионов долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

Перед последним днем финального этапа СНГ-отбора КР находилась на 14-м месте и, казалось, на этот раз останется за бортом соревнования. Однако коллектив Дамира Axzcer Омарова, Нурсултана Gonzo Нартбаева, Дарына Fache Бейбитова и Аскара DGR Ахметова невероятным образом провел заключительные раунды и сумел обойти своих соперников, заняв четвертое место, обеспечившее команду путевкой на EMAE League.

При этом организаторы по каким-то надуманным причинам оштрафовали КР, которые могли оказаться на втором месте. По их словам, у Gonzo были подозрительные звуки в дискорде, из-за которых они посчитали, что казахстанец мог нарушать правила. КР подали протест, который организаторы отклонили. Тем не менее казахстанская команда все равно обеспечила себе место в следующем раунде и заработала 4000 долларов.

Остальные клубы с их соотечественниками оказались менее удачливыми. Так, главная сенсация соревнования Qodex, за которую играет Алибек Lucci Жекибаев, финишировала на 10-й позиции, а веселая и непредсказуемая Fidanza с Асхатом Satsuro Ахметбеком и Нурлыбеком Nikola Асланбековым - на 13-й строчке.

Вместе с КР в следующий раунд прошли Natus Vincere, Team Unique и 1218. Этот этап пройдет с 17 по 20 июня. Общий призовой фонд Pro League составляет 14 миллионов долларов. Параллельно с отбором в СНГ выявляются лучшие в других регионах планеты.

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