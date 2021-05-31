Команда казахстанцев вошла в число призеров чемпионата мира по любимой игре Криштиану Роналду

Команда с тремя казахстанцами заняла третье место на чемпионате мира по дисциплине Free Fire с призовым фондом два миллиона долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

Коллектив Silence, за который играют Александр DD Божков, Абдурасыл NeZa1s Моминжанов и Амир Skyrix Канатов, успешно прошел основной этап Free Fire World Series в Сингапуре. После шести раундов команда из СНГ набрала 73 очка и в итоге стала бронзовым призером, получив 100 тысяч долларов. Чемпионом турнира стала Phoenix Force из Таиланда, а на втором месте оказалась бразильская LOUD.

К сожалению, команда Алибека Kobra Сисенова PSIXI не смогла пробиться в финальный раунд турнира.

Free Fire - это "королевская битва" для мобильных устройств от издателя Garena, которая появилась в 2017 году. У этой дисциплины много известных поклонников. В 2020 году партнером Free Fire стал форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Сам спортсмен в одном из интервью признался, что это одна из любимых его игр. Организаторы отметили звездного геймера и добавили персонажа Кронос, прототипом которого стал португальский футболист.

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