Казахстанец сотворил историю в Dota 2. Круче никого нет

В популярной онлайн-игре Dota 2 появился игрок, который достиг рейтинга в 14 тысяч MMR. Им стал Алимжан Watson Исламбеков - 22-летний киберспортсмен из Казахстана, выступающий за западноевропейскую команду Entity, сообщают Vesti.kz.

На момент публикации Watson имеет самый высокий ранг среди всех игроков в Dota 2. Отметку в 14 тысяч MMR Исламбеков достиг самым первым в мире.

На данный момент казахстанец занимает первую строчку в европейском ладдере.

Решающую игру за 14K "Ватсон" сыграл на Razor под ником своего товарища по команде Владислава Kataomi Семенова. В своем посте Алимжан отметил, что образ мышления "Катаоми" действительно работает и очень ему помог.

Dota 2 - многопользовательская командная игра в жанре MOBA, разработанная и изданная корпорацией Valve.