Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Киберспорт
Комментарии

Казахстанец сотворил историю в Dota 2. Круче никого нет

Казахстанец сотворил историю в Dota 2. Круче никого нет
©instagram.com/qcf.kz/

В популярной онлайн-игре Dota 2 появился игрок, который достиг рейтинга в 14 тысяч MMR. Им стал Алимжан Watson Исламбеков - 22-летний киберспортсмен из Казахстана, выступающий за западноевропейскую команду Entity, сообщают Vesti.kz.

На момент публикации Watson имеет самый высокий ранг среди всех игроков в Dota 2. Отметку в 14 тысяч MMR Исламбеков достиг самым первым в мире.

На данный момент казахстанец занимает первую строчку в европейском ладдере.

Решающую игру за 14K "Ватсон" сыграл на Razor под ником своего товарища по команде Владислава Kataomi Семенова. В своем посте Алимжан отметил, что образ мышления "Катаоми" действительно работает и очень ему помог.

Dota 2 - многопользовательская командная игра в жанре MOBA, разработанная и изданная корпорацией Valve.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Киберспорт DotA

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 15:24
Киберспорт
©instagram.com/qcf.kz/ Казахстанец сотворил историю в Dota 2. Круче никого нет
7 марта, 09:36
Киберспорт
©Федерации киберспорта Казахстана "Приписали себе победу". Федерация ответила на критику киберспортсменов
4 марта, 21:25
Киберспорт
©instagram.com/qcf.kz/ Сколько заработали казахстанцы на на "Играх будущего" с призовым фондом в 10 миллионов долларов
29 февраля, 14:07
Киберспорт
©gofuture.games Казахстанская команда выиграла турнир за 200 миллионов на "Играх будущего"
24 февраля, 15:30
Киберспорт
©"Чемпионат" "В мое время только пили". Аршавин высказался об интересах современной молодежи
23 февраля, 13:20
Киберспорт
©gofuture.games "Барыс" и феноменальные дотеры. Как казахстанцы выступают на историческом турнире за 10 миллионов
9 февраля, 07:40
Киберспорт
©Скриншот Vesti.kz Аймбетов появился в FIFA! Разработчики очень удивили с рейтингом
7 января, 20:30
Киберспорт
©FIFA World Cup Казахстанец может присоединиться к команде Месси
13 декабря, 21:00
Киберспорт
©twitter.com/Cristiano Роналду инвестировал 40 миллионов долларов в создание революционного футбольного симулятора
6 декабря, 17:07
Киберспорт
©ФК "Кайрат" "Кайрат" показал игроков в качестве героев GTA 6
27 ноября, 14:00
Киберспорт
©HLTV.org Команда самого успешного казахстанского киберспортсмена сыграет на турнире за миллион долларов
2 ноября 2023, 17:06
Киберспорт
©PSG Quest Казахстанец заинтересовал ПСЖ
13 октября 2023, 14:25
Киберспорт
©Bali Major Казахстанец сотворил историю на чемпионате мира по Dota 2
27 сентября 2023, 14:15
Киберспорт
©Кадр из видео "Отклеился флаг". Еще один спортсмен пожаловался на форму Казахстана на Азиаде
16 сентября 2023, 08:50
Киберспорт
©Fifagamenews.com Стал известен рейтинг казахстанского полузащитника в новой игре от EA Sports
14 сентября 2023, 16:39
Киберспорт
©Electronic Arts Прощай, FIFA! Сколько казахстанцев будет в новой игре EA Sports FC 24
12 сентября 2023, 19:34
Киберспорт
©planetfootball.com Месси и Роналду исключили из числа самых рейтинговых игроков в симуляторе от EA Sports
6 июля 2023, 18:35
Киберспорт
©FIFPlay Мбаппе ушел вместе с FIFA? Кто появится на обложке нового футбольного симулятора от EA Sports
7 апреля 2023, 07:19
Киберспорт
©instagram.com/nigmaabq "Кому видно, тому стыдно". Горячая стримерша из Казахстана нашла себе новое хобби
30 марта 2023, 15:59
Киберспорт
©counter-strike.net Казахстан примет Major? Фанаты Counter-Strike нашли способ привезти турнир
16 марта 2023, 00:41
Киберспорт
©Electronic Arts FIFA отказалась от русскоязычной озвучки
10 марта 2023, 18:36
Киберспорт
©Кадр из видео Naiza запустила видеоигру по ММА: вошла в топ-чарт и обошла UFC
10 марта 2023, 17:13
Киберспорт
©Cybersport.ru Стал известен состав киберспортивной сборной Казахстана на исторической Азиаде
7 марта 2023, 15:48
Киберспорт
© Студенческая Киберспортивная Лига - начни свой путь к профессиональной сцене!
1 марта 2023, 18:59
Киберспорт
© Jusan Cyber Day выявил новые таланты в дисциплине CS:GO
1 марта 2023, 13:35
Киберспорт
©Instagram.com\Buster Машины, дом и 200 миллионов в месяц. Известный стример из СНГ раскрыл свои доходы
17 февраля 2023, 15:25
Киберспорт
©instagram.com/kuromidono/ Делает крутые косплеи и разрабатывает игры. Знакомимся с милой геймершей из Алматы
14 февраля 2023, 15:53
Киберспорт
© Трансляции глобального турнира по CS:GO станут доступны на казахском языке
10 февраля 2023, 16:11
Киберспорт
©1XBET Плей-офф IEM Katowice 2023. Прогноз от аналитиков 1XBET
6 февраля 2023, 17:56
Киберспорт
©instagram.com/millerruu/ Не пожалела на костюм полмиллиона. Знакомимся с ярким косплеером и геймершей из Алматы

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus