 E3uUsYON5OssCaf9Dm1EcuuYGQWpRbdpctSUXZub
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Полное видео боя Головкин - Мурата
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Играет сутками и работает с инвестициями. Знакомимся со жгучей косплеершей из Казахстана

Играет сутками и работает с инвестициями. Знакомимся со жгучей косплеершей из Казахстана
©instagram.com/didaenerys/
Новости спорта Киберспорт

Казахстанка Диана успешно совмещает свою любовь к киберспорту и косплею с работой в инвестиционной компании. Очаровательная девушка тратит до десяти часов на игры, успевая общаться с подписчиками, и всегда старается удивить своих поклонников. Подробнее о ней - в материале Vesti.kz.

- Играми я начала увлекаться еще в раннем детстве, одними из первых игр были Sims, GTA, Barbie и CS 1.6. В 2016 году начала играть в Dota 2, и она понравилась мне больше всего. В то же время начала увлекаться киберспортом. Я помню, как посвящала целые дни этой игре. Помимо этого, меня привлекают хорроры, шутеры, MMORPG, выживания и симуляторы.

- Сколько времени тратите на игры?

- В целом я трачу на игры от шести до десяти часов. В последние полгода я играла в NFT-игры на блокчейне, бывало такое, что приходилось круглые сутки. На стримы я тратила до трех часов. Это было очень прибыльно, так как меня поддерживали подписчики даже после того, как я перестала регулярно стримить. Но а на NFT-играх можно самостоятельно зарабатывать, поэтому это еще прибыльнее.

- А турниры вас не привлекали?

- Я любила соревноваться с друзьями и играть в доту, но больше всего мне нравилось стримить и видеть обратную связь от подписчиков. В этот период жизни я ушла в косплей, но продолжала играть в Dota 2, как и прежде.

- Когда был сделан первый косплей?

- Начала увлекаться косплеем в 2019 году. Первый косплей был на Дейенерис Таргариен. Вообще костюмов достаточно, но самый лучший, как по мне, Baby doll. Примерно на подготовку одного уходил месяц. Затраты на изготовление обходились в 50 000 тенге и выше. За все время я поучаствовала на фестивалях Almacon, Not bad fest,Geekcon и Comic-Con.

- Как в семье отнеслись к такому?

- Изначально реагировали несерьезно. Чтобы заслужить уважение в моей семье, нужно заниматься чем-нибудь серьезным. Затем я встретила Алию Nigmaabq, у нас были схожие интересы, и мы быстро нашли общий язык и стали лучшими подругами. Благодаря такой мощной поддержке я начала делать успехи. Родные начали поддерживать меня. Особенно они радовались, когда я победила в одном конкурсе и мое лицо стало украшать билборды. Мама - мой самый преданный фанат. Мои увлечения привлекают внимание людей. Сейчас у меня есть молодой человек.

- Чем вы занимаетесь в повседневной жизни?

- Работала в инвестиционной компании с криптовалютой и занималась NFT-играми и продвижением Game fi с подругой. Планирую дальше двигаться в этом направлении и, возможно, продолжить стримить. Ставлю цель достигнуть большого заработка от того, чем мне нравится заниматься.

- Есть ли у вас кумиры?

- Помню, как сходила с ума по Miracle и Ramzes. С тех пор прошло много времени. Любимых косплееров нет, но есть те, за которыми любила следить и вдохновляться.

 - Что делает ваши увлечения особенными?

- Самая главная особенность - это то, что мое увлечение приносит мне доход и удовольствие, а также много возможностей и новые знакомства. Я очень рада, что моя творческая сторона дает возможность зарабатывать на любимом деле.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Девушки киберспорта

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 19:17
Киберспорт
Играет сутками и работает с инвестициями. Знакомимся со жгучей косплеершей из Казахстана Играет сутками и работает с инвестициями. Знакомимся со жгучей косплеершей из Казахстана
24 марта, 19:17
Киберспорт
Победа над соперником из топ-15 мирового рейтинга вывела казахстанскую команду в финал турнира по CS:GO Победа над соперником из топ-15 мирового рейтинга вывела казахстанскую команду в финал турнира по CS:GO
23 марта, 13:45
Киберспорт
Марадону удалили из FIFA 22 Марадону удалили из FIFA 22
6 декабря, 16:36
Киберспорт
Казахстанцы сенсационно обыграли Virtus.Pro в первом матче рейтинговой лиги по Dota 2 Казахстанцы сенсационно обыграли Virtus.Pro в первом матче рейтинговой лиги по Dota 2
12 ноября, 19:48
Киберспорт
1xBet - официальный спонсор и транслятор Кубка Казахстана по киберспорту 1xBet - официальный спонсор и транслятор Кубка Казахстана по киберспорту
18 октября, 09:56
Киберспорт
Российская команда впервые выиграла чемпионат мира по Dota 2 и получила 18 миллионов долларов Российская команда впервые выиграла чемпионат мира по Dota 2 и получила 18 миллионов долларов
22 сентября 2021, 18:47
Киберспорт
Список казахстанских футболистов в FIFA 22: кого теперь не найти, а кто все еще в игре Список казахстанских футболистов в FIFA 22: кого теперь не найти, а кто все еще в игре
22 сентября 2021, 16:34
Киберспорт
Две пишем, четыре в уме. Как казахстанские команды выступают на СНГ-этапе престижного турнира по PUBG Mobile Две пишем, четыре в уме. Как казахстанские команды выступают на СНГ-этапе престижного турнира по PUBG Mobile
21 сентября 2021, 10:11
Киберспорт
А как же Головкин? Четыре казахстанских боксера появятся в новой видеоигре А как же Головкин? Четыре казахстанских боксера появятся в новой видеоигре
27 августа 2021, 11:42
Киберспорт
Профессиональный киберспортсмен впервые в истории выиграл золото на Паралимпиаде-2020 Профессиональный киберспортсмен впервые в истории выиграл золото на Паралимпиаде-2020
16 августа 2021, 20:34
Киберспорт
Болельщица Gambit, фанатка Тайсона и поклонница Зидана. Знакомимся с необычным учителем-геймером из Казахстана Болельщица Gambit, фанатка Тайсона и поклонница Зидана. Знакомимся с необычным учителем-геймером из Казахстана
11 августа 2021, 18:25
Киберспорт
Преподаватель китайского и "божество" в Dota 2. Знакомимся с милой косплеершей из Алматы Преподаватель китайского и "божество" в Dota 2. Знакомимся с милой косплеершей из Алматы
4 августа 2021, 22:12
Киберспорт
Девушка лидера Konina Power, поклонница Хабиба и будущий маркетолог. Знакомимся с очередной красоткой киберспорта Казахстана Девушка лидера Konina Power, поклонница Хабиба и будущий маркетолог. Знакомимся с очередной красоткой киберспорта Казахстана
29 июля 2021, 12:44
Киберспорт
Киберспортсмены сыграют с экс-футболистом сборной Бразилии в любимую игру Роналду Киберспортсмены сыграют с экс-футболистом сборной Бразилии в любимую игру Роналду
20 июня 2021, 14:17
Киберспорт
Профессиональный киберспортивный турнир пройдет в Казахстане Профессиональный киберспортивный турнир пройдет в Казахстане
3 июня 2021, 20:44
Киберспорт
Казахстанская команда обошла Virtus.Pro и NaVi на рейтинговом турнире по PUBG Mobile Казахстанская команда обошла Virtus.Pro и NaVi на рейтинговом турнире по PUBG Mobile
31 мая 2021, 14:52
Киберспорт
Команда казахстанцев вошла в число призеров чемпионата мира по любимой игре Криштиану Роналду Команда казахстанцев вошла в число призеров чемпионата мира по любимой игре Криштиану Роналду
31 мая 2021, 11:16
Киберспорт
"Хоббит" стал MVP рейтингового турнира по CS:GO и помог Gambit выиграть четвертое соревнование в сезоне "Хоббит" стал MVP рейтингового турнира по CS:GO и помог Gambit выиграть четвертое соревнование в сезоне
27 мая 2021, 19:45
Киберспорт
Кибертурниры Alaman 2021 стартовали в мае Кибертурниры Alaman 2021 стартовали в мае
20 мая 2021, 16:30
Киберспорт
PUBG - самая казахстанская дисциплина мобильного киберспорта. Объясняем почему PUBG - самая казахстанская дисциплина мобильного киберспорта. Объясняем почему
19 мая 2021, 13:58
Киберспорт
Четыре казахстанца сыграют на чемпионате мира по любимой игре Роналду. На кону два миллиона долларов Четыре казахстанца сыграют на чемпионате мира по любимой игре Роналду. На кону два миллиона долларов
17 мая 2021, 13:20
Киберспорт
Невероятный камбэк от Konina Power, или как казахстанцы выступили в СНГ-отборе турнира за 14 миллионов долларов Невероятный камбэк от Konina Power, или как казахстанцы выступили в СНГ-отборе турнира за 14 миллионов долларов
14 мая 2021, 18:57
Киберспорт
Команда казахстанца снова оставила позади Konina Power перед финалом СНГ-отборов PUBG Mobile Pro League Команда казахстанца снова оставила позади Konina Power перед финалом СНГ-отборов PUBG Mobile Pro League
11 мая 2021, 16:08
Киберспорт
Команды казахстанцев вышли в финал СНГ-отбора по PUBG Mobile за 14 миллионов долларов Команды казахстанцев вышли в финал СНГ-отбора по PUBG Mobile за 14 миллионов долларов
4 мая 2021, 14:18
Киберспорт
Команда казахстанца обошла Konina Power на турнире по PUBG Mobile за 14 миллионов долларов Команда казахстанца обошла Konina Power на турнире по PUBG Mobile за 14 миллионов долларов
30 апреля 2021, 13:51
Киберспорт
В шаге от плей-офф. Команда казахстанского киберспортсмена одержала пятую победу подряд на турнирах по CS:GO В шаге от плей-офф. Команда казахстанского киберспортсмена одержала пятую победу подряд на турнирах по CS:GO
27 апреля 2021, 18:36
Киберспорт
В одной команде с легендой СНГ, или кто из казахстанцев выступает в профессиональной лиге по Dota 2 В одной команде с легендой СНГ, или кто из казахстанцев выступает в профессиональной лиге по Dota 2
26 апреля 2021, 18:30
Киберспорт
Следом за Konina Power. Как стартовали команды казахстанцев на турнире по PUBG Mobile с призовым фондом 14 миллионов долларов Следом за Konina Power. Как стартовали команды казахстанцев на турнире по PUBG Mobile с призовым фондом 14 миллионов долларов
20 апреля 2021, 16:30
Киберспорт
Шесть команд с казахстанцами поборются в соревновании по PUBG Mobile с общим призовым фондом 14 миллионов долларов Шесть команд с казахстанцами поборются в соревновании по PUBG Mobile с общим призовым фондом 14 миллионов долларов
19 апреля 2021, 08:32
Киберспорт
Команда казахстанца по CS:GO взяла реванш за поражение в финале турнира с призовым фондом 750 тысяч долларов Команда казахстанца по CS:GO взяла реванш за поражение в финале турнира с призовым фондом 750 тысяч долларов

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus