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"Хоббит" стал MVP рейтингового турнира по CS:GO и помог Gambit выиграть четвертый турнир в сезоне

В финале была обыграна команда казахстанцев.

"Хоббит" стал MVP рейтингового турнира по CS:GO и помог Gambit выиграть четвертый турнир в сезоне
Фото: HLTV©
Новости спорта Киберспорт
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Команда казахстанца Абая Hobbit Хасенова - Gambit Esports выиграла четвертый турнир по Counter Strike: Global Offensive за 2021 год. На этот раз его коллектив стал лучшим на рейтинговом турнире Epic League, на котором распределялись очки для прямого попадания на PGL Stockgolm Major, передает корреспондент Vesti.kz.

По ходу соревнования "гамбиты" потерпели лишь два поражения и одержали семь побед. Последний успех в матче с VirtusPro казахстанцев Алексея Qikert Голубева и Тимура buster Тулепова обеспечил первое место. При этом "медведи" повели в счете после первой карты - (16:9). Однако затем наступило время "Хоббита". Хасенов воодушевил своих одноклубников, которые взяли три карты подряд (16:7, 16:14, 16:7). Сам киберспортсмен с 93 "убийствами" и рейтингом 1.43 стал лучшим игроком матча.

Кстати, звание лучшего игрока турнира за Gambit казахстанец получил впервые с успеха на DreamHack Open Winter 2016. Между тем, для "гамбитов" победа на турнире стала четвертой после IEM Katowice, Blast и PINNACLE CUP. Сейчас коллектив лидирует в рейтинге клубов от HLTV.org.

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Метки:
Киберспорт Хасенов Абай Gambit

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