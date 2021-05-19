Четыре казахстанца сыграют на чемпионате мира по любимой игре Роналду. На кону два миллиона долларов

Четыре казахстанца сыграют на чемпионате мира по дисциплине Free Fire с призовым фондом два миллиона долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

Так Александр DD Божков, Абдурасыл NeZa1s Моминжанов и Амир Skyrix Канатов выступят за российский коллектив Silence, а Алибек Kobra Сисенов из команды PSIXI выступит в роли стендина за Invincible.

Сам турнир пройдет в Сингапуре с 28 по 30 мая. Призовой фонд будет разделен между всеми участниками, а победитель получит полмиллиона долларов.

Free Fire - это "королевская битва" для мобильных устройств от издателя Garena, которая появилась в 2017 году. Каждый матч начинается с вылета самолета, из которого игроки выпрыгивают в разные стороны, распределяясь по карте. Каждые несколько минут игровая область карты уменьшается, а за пределами безопасной зоны персонаж будет получать урон, из-за которого может погибнуть. Победителем становится последний выживший игрок или команда. В среднем каждый матч длится около десяти минут.

У этой дисциплины много известных поклонников. В 2020 году партнером Free Fire стал форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Сам спортсмен в одном из интервью признался, что это одна из любимых его игр. Организаторы отметили звездного геймера и добавили персонажа Кронос, прототипом которого стал португальский футболист.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!