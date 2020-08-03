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"Когда друзья тупят, приходится спасать игру". Форвард сборной Казахстана рассказал о своем отношении к киберспорту

Он назвал свои любимые игры.

"Когда друзья тупят, приходится спасать игру". Форвард сборной Казахстана рассказал о своем отношении к киберспорту
Фото:ХК "Барыс"©
Новости спорта Киберспорт
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Форвард "Барыса" и сборной Казахстана Никита Михайлис мастерски играет не только в хоккей, но и в киберигры. В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал о своих увлечениях на карантине, а также поделился познаниями о мире профессионального киберспорта.

- В какие игры вы сейчас играете? Чем они вам понравились?


- Играл в Doom. Сейчас большую часть времени играю в Warzone. Я не играю в хоккей. Мне больше нравятся королевские битвы и шутеры.

- Сколько времени в среднем вы тратите на игры? Под каким ником вы играете и какой у вас сейчас ранг?

- В среднем часа два играю. Бывало и больше времени за компьютером проводил. Мой ник Nikitа# и цифры, уже не помню. А ранг - 165.

- Когда вы начали увлекаться кибер играми?

- Раньше в детстве играл в Counter Strike. Затем на лет пять-шесть забросил. Сейчас купил компьютер и несколько часов жизни уходят на игры (смеется).

- Как вы реагируете на токсичных игроков? Часто ли вы срываетесь на своих напарников по киберматчу?

- Очень неприятно токсичное окружение в игре. Все люди заходят снять стресс. Даже может проиграть, но в честной борьбе. Игроков с читами и макросами всегда видно. Непонятно, зачем они так делают. Эмоции от них только отрицательные. Ругаешься и психуешь. На своих напарников я тоже ругаюсь. Мои друзья бывают часто тупят, и приходится самому спасать игру.

- Ваши напарники или соперники узнавали вас во время игры?

- Не узнавали. Я в основном играю с друзьями. Там особо не поймешь, с кем играешь.

- Знаете ли вы кого-нибудь из мира киберспорта (можно команду)? Есть ли у вас кумир?

- Смотрел пару турниров за NaVi. А так слежу за recrent и makataoу. Люблю смотреть обзоры игр. Слежу за каждым выпуском.

-  В какие игры вы бы хотели попробовать сыграть в будущем?

- Недавно думал скачать Valorant и еще одну интересную королевскую битву. Посмотрим.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ Киберспорт КХЛ Сборная РК по хоккею Михайлис Юрий

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