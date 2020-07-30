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Стала известна роль казахстанца-победителя турнира серии Major в новой команде

Ранее он выступал за этот коллектив.

Стала известна роль казахстанца-победителя турнира серии Major в новой команде
Фото:HLTV©
Новости спорта Киберспорт
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Известный киберспортивный журналист и инсайдер Алексей OverDrive Бирюков прокомментировал переход Абая Hobbit Хасенова в новую команду. Также он рассказал о роли, которую будет выполнять казахстанец в Gambit, передает корреспондент Vesti.kz.

"Хоббита будут вводить в Gambit постепенно. Основной ротацией будет Hobbit - Supra. Модель с шестью игроками в перспективе - не очень рабочий вариант в современном CS:GO. В течение двух месяцев определятся пятерка основы и один запасной, где Hobbit будет капитаном.


Если рейтинговый турнир на Major будет только один, то на 90 процентов Gambit будет играть старым составом, чтобы не потерять очки. Если будет аносирован еще один турнир, то Хасенов сыграет на нем, ведь потеря очков будет не такой критичной", - написал Бирюков на своей странице во ВКонтакте.

Напомним, что казахстанец перешел в состав Gambit накануне. Вместе с ним в коллективе будут выступать россияне Владислав nafany Горшков, Дмитрий sh1ro Соколов, Тимофей interz Якушин и Сергей Ax1Le Рыхторов, а также эстонец Антон supra Чернобай.

Добавим, что Хасенов уже выступал за Gambit и прославился исторической победой на турнире серии Major в Польше в 2017 году.

 

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Метки:
Киберспорт Хасенов Абай

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