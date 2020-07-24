Три года с исторического триумфа по CS:GO. Где сейчас играют победители турнира серии Major из Казахстана

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В июле 2017 года произошло историческое для казахстанского киберспорта событие. СНГ-команда, в составе которой играли три отечественных геймера, выиграла турнир PGL Major Kraków с призовым фондом в один миллион долларов. Vesti.kz предлагают вспомнить, как это происходило.
Перед началом турнира в команду Gambit Esports, за которую выступали казахстанцы Даурен AdreN Кыстаубаев, Абай Hobbit Хасенов и Рустем mou Телепов,никто всерьез не верил. По мнению специалистов и функционеров, выход в плей-офф был серьезным успехом для команды.
Однако парни одержали три победы подряд, ни разу не оступившись в групповой стадии. В четвертьфинале турнира был уверенно переигран шведский Fnatic - 2:0. В полуфинале разразилась нешуточное сражение с Astralis из Дании. Упорная битва завершилась победой команды казахстанцев со счетом 2:1.
В финале Gambit встречался с бразильской командой Immortals. "Бессмертные" уничтожили казахстанцев на первой карте (4:16), однако затем случился невероятный камбэк. Gambit уверенно контролировали ход матча и дважды взяли верх (16:11, 16:10). Сенсационная победа принесла команде казахстанцев 500 тысяч долларов.
Самым ценным игроком по статистике был признан Кыстаубаев. На последних двух картах финала игрок добился рейтинга 1,35 и 1,51. Также 27-летний казахстанец стал лучшим энтри-фраггером турнира с показателем 0,17 за раунд. Для него это первая награда от HLTV.org. Организаторы турнира же лучшим признали Хасенова, выигравшего несколько важных клатчей в финале.
В том составе играли украинец Даниил Zeus Тесленко и россиянин Михаил Dosia Столяров, который стал первым представителем России, выигравшим мэйджор по CS:GO.
Сейчас отечественные киберспортсмены продолжают свою профессиональную карьеру. Кыстаубаев успел поиграть за американский Faze clan, но затем перешел в AVANGAR, с которым в 2019 году занял второе место на StarLadder Berlin Major и выиграл турнир серии BLAST Pro Series Moscow. В конце прошлого года весь состав AVANGAR выкупила самая успешная киберспортивная организация СНГ - Virtus.pro.
В свою очередь, Хасенов успел поиграть за Hell Raisers и Winstrike. Сейчас казахстанец взял небольшую паузу и рассматривает предложения от нескольких команд. Между тем Телепов до 2019 года числился в составе Gambit, но с началом нового сезона перешел в состав Syman Gaming. Недавно он сыграл вместе с футболистом сборной России Александром Головиным и певцом Егором Кридом.