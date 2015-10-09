20-летний казахстанец отметил триумф в стиле Месси и заинтересовал Неймара

Казахстанский киберспортсмен Данил Голубенко помог бразильской команде Furia выиграть турнир по Counter-Strike 2 - на результат отреагировал даже Неймар, передают Vesti.kz.
20-летний казахстанец вместе с одноклубниками победил в турнире FISSURE PLAYGROUND 2, став лучшим игроком турнира MVP.
Неймар лайкнул казахстанца - что произошло?
В финале турнира, который прошел в Сербии, Furia обыграла конкурентов из MongolZ со счетом 3:2, а Голубенко, более известный как Molodoy, добился рейтинга 1.19. Этот индивидуальный показатель сделал его недосягаемым для конкурентов - у казахстанцев не было такого достижения с 2021 года.
После триумфа игроки бразильского клуба отметили победу в стиле Лионеля Месси - после выигрыша на ЧМ-2022 легендарный аргентинец "уснул" вместе с трофеем. На фото казахстанца отреагировал Неймар: бразильский виртуоз пришел в комментарии и оставил "аплодисменты".
Já é tarde na Sérvia… Boa noite, meus campeões 🫵🏆 pic.twitter.com/uCLj6gwOgC— FURIA (@FURIA) September 21, 2025
Кто такой Molodoy из Казахстана?
20-летний Голубенко родился 10 января 2005 года в Семее, а в Сербии вместе с командой выиграл 200 тысяч долларов.
"Данил "Молодой" Голубенко — казахстанский профессиональный игрок в Counter-Strike 2 и бывший профессиональный игрок в Counter-Strike: Global Offensive", - пишет о восходящей звезде liquipedia.net.
Данил играет на позиции снайпера, а конкуренты признают его хладнокровие и умение принимать верные решение в сложных ситуациях.
I just won my first tournament - FISSURE Playground2 in Belgrade with my team FURIA! 🏆— Danil Golubenko (@tvoy_molodoy) September 22, 2025
Got MVP as well - feels unreal! 🔥
I want to say a HUGE thanks to my team and everyone who supported me.
This is only the beginning🇰🇿❤️🇧🇷 pic.twitter.com/t4XdT9LtI3
