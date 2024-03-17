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Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
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Воспитанник "Кайрата" забил феноменальный гол в Кубке Казахстана

Воспитанник "Кайрата" забил феноменальный гол в Кубке Казахстана
©КФФ

Полузащитник усть-каменогорского "Алтая" Алишер Рахимжанов в матче предварительного раунда Кубка Казахстана отметился красивейшим голом, передают Vesti.kz

В игре с уральским "Акжайыком" Рахимжанов решился на удар из пределов центрального круга и застал врасплох вратаря соперника. 

Для "Алтая" это гол стал победным - 1:0. 

20-летний Рахимжанов является воспитанником "Кайрата", ранее он также выступал за юношеские сборные Казахстана (до 17 и до 19 лет). В прошлом сезоне хавбек защищал цвета алматинского "Хан Тенгри", а этой зимой перешел в "Алтай". 

 

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Метки:
Алтай Футбол Казахстан

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