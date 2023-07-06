Вороговский выбрал номер в "Астане". Под ним играли экс-капитан сборной и два ярких легионера

Новичок "Астаны" Ян Вороговский определился с игровым номером в столичном клубе. 26-летний латераль попал в заявку на ответный полуфинальный матч Кубка Казахстана с "Ордабасы". В заявке указано, что футболист будет выступать под шестым номером, сообщают Vesti.kz.

Ранее под этим номером в "Астане" выступали бывший капитан национальной сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов (2011-2014), серб Неманья Максимович (2015-2017), венгр Ласло Кляйнхайслер (2017-2018), а также бразилец Брайан Сильва (2022).

Ранее стало известно, что "Астана" заплатила бельгийскому "Моленбеку" 400 тысяч евро за переход игрока сборной Казахстана.

Напомним, что первый матч между "Астаной" и "Ордабасы" завершился минимальной победой столичных - 1:0. Теперь команды сыграют ответную встречу в Шымкенте. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ