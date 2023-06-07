Видеообзор вылета "Кайрата" из Кубка Казахстана

Алматинский "Кайрат" не сумел выйти в 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В ответном матче 1/4 финала алматинцы на выезде уступили "Атырау". "Нефтяники" на 16-й минуте благодаря голу Нсунгуси Эффионга вышли вперед. На 51-й минуте Эффионг оформил дубль.
Алматинцы на 67-й минуте сократили разницу после взятия ворот в исполнении Яна Труфанова. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Отметим, что в первой игре в Алматы была зафиксирована ничья - 1:1.
Загрузка матч-центра...
Реклама