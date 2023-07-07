Видеообзор победы "Ордабасы" над "Астаной" в полуфинале Кубка Казахстана по футболу

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Предлагаем вашему вниманию ответный матч полуфинала Кубка Казахстана по футболу.
"Ордабасы" со счетом 2:0 обыграл "Астану" и по итогам двух встреч вышел в финал. Теперь команда будет ждать выявления второго финалиста - 8 июля ответный матч проведут "Атырау" и "Тобол". Финал Кубка Казахстана пройдет 4 ноября.
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