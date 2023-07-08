Видеообзор матча "Атырау" - "Тобол" в 1/2 финала Кубка Казахстана

"Тобол" стал вторым финалистом Кубка Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В ответном матче полуфинала клуб из Костаная встречался на выезде с "Атырау".
Игра завершилась победой гостей со счетом 1:0, единственный гол был забит на 60-й минуте Иваном Рогачем.
Стоит отметить, что и в первом матче "Тобол" также одержал победу со счетом 1:0.
Напомним, что 6 июля "Ордабасы" стал первым финалистом турнира. Шымкентцы по сумме двух матчей обыграли "Астану".
Отметим, что финал Кубка Казахстана пройдет 4 ноября.
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