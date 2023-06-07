Видеообзор матча "Астаны" в Кубке Казахстана

"Астана" сумела выйти в 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ответном матче 1/4 финала столичный клуб встречался на выезде с "Тураном". Встреча завершилась со счетом 1:1. "Астана" на 29-й минуте вышла вперед после гола Дембо Дарбо.

Ответный гол состоялся на 75-й минуте, когда отличился Зикрилло Султаниязов.

Напомним, что в первой встрече "Астана" одержала победу со счетом 2:0.