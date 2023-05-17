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Реклама Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана Сегодня 21:59 Комментарии Видео победы "Тобола" над "Шахтером" в матче Кубка Казахстана ©ФК "Тобол" "Тобол" поюедил "Шахтер" в матче 1/4 финала Кубка Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. Игра в Костанае завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голы у "Тобола" на счету нападающего сборной Узбекистана Игоря Сергеева (48-я минута) и казахстанского полузащитника Ислама Чеснокова, который отличился на 87-й минуте. Ответная игра в Караганде запланирована на 7 июня. Поделиться в соц. сетях:













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