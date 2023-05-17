Видео победы "Тобола" над "Шахтером" в матче Кубка Казахстана

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"Тобол" поюедил "Шахтер" в матче 1/4 финала Кубка Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Костанае завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голы у "Тобола" на счету нападающего сборной Узбекистана Игоря Сергеева (48-я минута) и казахстанского полузащитника Ислама Чеснокова, который отличился на 87-й минуте.
Ответная игра в Караганде запланирована на 7 июня.
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