В "Кайрате" прокомментировали вылет из Кубка Казахстана

Российский полузащитник "Кайрата" Антон Крачковский прокомментировал ответный матч 1/4 финала Кубка Казахстана против "Атырау", сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Атырау и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, оформивших выход в полуфинал по сумме двух игр. Результат первого матча в Алматы - 1:1.

"Обидно, что проиграли. Готовились к этой игре почти неделю. К сожалению, вылетели из Кубка Казахстана. Нужно было реализовывать моменты, которые были у нас в первом и во втором тайме. Пропустили два гола из-за невынужденных ошибок, но что случилось, то случилось... Впереди небольшой перерыв. Будем готовиться к следующей игре с "Кызыл-Жаром". Будем стараться победить в следующих матчах", - приводит его слова пресс-служба алматинского клуба.

Напомним, что в 1/2 финала сыграют "Астана" - "Ордабасы", "Тобол" - "Атырау". Матчи пройдут 28 июня и 8 июля.

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