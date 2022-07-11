Тренер участника еврокубков от Казахстана озвучил задачу на матч Лиги конференций

Главный тренер "Кызыл-Жара" Али Алиев прокомментировал выбор состава на матч Кубка Казахстана с "Каспием" и назвал задачи на встречу Лиги конференций с хорватским "Осиеком", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы выпустили чуть экспериментальный состав. Хотелось проверить тех игроков в деле, которые мало играют, и чуть-чуть освежить в памяти ту игру, которая нужна в обороне, потому что нужно готовиться к хорватам. Мы знаем силу этой команды, поэтому выстраиваем определенные оборонительные принципы", - приводит слова наставника "Кызыл-Жара" клубная пресс-служба.

Напомним, "Кызыл-Жар" в матче первого тура групповой стадии Кубка Казахстана сыграл на выезде вничью с "Каспием" - 1:1.

21 июля петропавловцы в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сыграют в Нур-Султане с хорватским "Осиеком".

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