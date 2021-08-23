Тренер "Каспия" высказался о камбэке со счета 0:2 в матче с "Астаной" за выход в полуфинал Кубка страны

Главный тренер футбольного клуба "Каспий" Срджан Благоевич прокомментировал первую игру четвертьфинала Кубка Казахстана против "Астаны", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:3, хотя к 36-й минуте актаусцы "горели" - 0:2.

"Мы провели два чрезвычайно сложных матча в течение одной недели. Это были очень требовательные игры в физическом, техническом и тактическом планах. Ребята доказали, что у них есть характер. Они также показали, что у них есть качество, которое поможет выйти на борьбу с большими клубами и именитыми игроками в казахстанском футболе. Мои игроки могут ошибаться, в некоторых ситуациях, может быть, мы принимаем неправильные решения, но одно можно сказать наверняка: с нами никому не будет легко!

В первом тайме мы выглядели довольно здорово, именно так, как я хотел бы, чтобы мы играли все время. "Астана" - отличная команда, с большими личностями, и этот результат для нас - большой успех. Вернуться в игру после 0:2 против фаворита - очень сложно, и я поздравляю своих игроков, что они справились с этим. Мы уходим на короткий перерыв более чем довольными. Эта игра помогла нам обрести уверенность до конца сезона. Как всегда, мы верим в себя и в то, что мы делаем!" - приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Напомним, что ответная встреча команд пройдет 22 сентября в Актау.

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