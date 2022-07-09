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Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
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Тренер "Астаны" объяснил ничью в матче Кубка Казахстана

Тренер "Астаны" объяснил ничью в матче Кубка Казахстана
©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Срджан Благоевич высказался о ничьей с "Жетысу" на старте группового этапа Кубка Казахстана, сообщает пресс-служба столичного клуба.

- Мы использовали старт нового соревнования, чтобы дать возможность футболистам, которые мало играли в предыдущий период, а также нескольким игрокам из молодежного состава. В стартовый состав мы добавили пару игроков из основного состава с целью помочь молодым игрокам оказать им поддержку и внести стабильность в игру. Этот микс сработал хорошо, учитывая, что они сыграли вместе впервые.

- В этом матче на поле вышли игроки молодежного состава "Астаны". Вам понравилась игра наших воспитанников?

- Я рад, что молодые игроки почувствовали не только привилегию, но и обязанность носить майку нашего клуба.  В первом тайме у нас было много сложностей, особенно в оборонительной фазе. Во втором тайме мы внесли некоторые тактические изменения, оказали дополнительную поддержку игрокам и это помогло. Команда "Жетысу" далеко не слабая команда, потому что в ней много игроков, которые выступали в премьер-лиге. 

Позади один из кубковых матчей, мы уважаем конкуренцию и хотим занять то место, которое будет вести нас дальше.

Напомним, что "Жетысу" и "Астана" завершили матч в Талдыкоргане со счетом 0:0. В следующем туре "Астана" примет "Шахтер". Матч группы D пройдет 15 июля в столице. "Жетысу" 17 июля сыграет на выезде с "Тураном".

Накануне "Шахтер" разгромил "Туран" со счетом 4:0.

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Метки:
Астана ФК Жетысу ФК Кубок РК по футболу

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