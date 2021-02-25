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Стало известно об изменении формата Кубка Казахстана по футболу

Ранее изменили розыгрыш Суперкубка.

Стало известно об изменении формата Кубка Казахстана по футболу
Фото: КФФ
Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
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В нынешнем сезоне розыгрыш Кубок Казахстана по футболу пройдет в новом формате, сообщает Meta-ratings.kz.

Так, на предварительном этапе турнира за две путевки будут бороться клубы низших лиг. На следующем этапе к ним добавятся 14 клубов премьер-лиги, а игры пройдут в четырех группах, в каждой из которых будет по четыре команды.

На стадии четвертьфинала и полуфинала команды сыграют по две встречи - дома и на выезде. Финал традиционно будет состоять из одной игры.

Ранее был изменен формат Суперкубка Казахстана. За главный трофей поборются четыре клуба - "Кайрат", "Тобол", "Астана" и "Шахтер", который были поделены на полуфинальные пары.

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Метки:
Кубок РК по футболу

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