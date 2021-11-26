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"Шахтер" столкнулся с серьезными проблемами перед финалом Кубка Казахстана с "Кайратом"

"Шахтер" столкнулся с серьезными проблемами перед финалом Кубка Казахстана с "Кайратом"
©ФК "Шахтер"
Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана

"Шахтер" может недосчитаться некоторых футболистов перед финалом Кубка страны с "Кайратом". Об этом передает инсайдер Айдын Кожахмет.

Отмечается, что сразу несколько футболистов команды заболели. С температурой слегли пять-шесть игроков, среди которых Михаил Бакаев и Евгений Шикавка. И пока непонятно, смогут ли они восстановиться к финалу.

И как пишет источник, это не коронавирус, ПЦР-тесты показали отрицательный результат.

Также сообщается, что точно не сыграет с "Кайратом" защитник Андрей Буйволов. Он получил травму и уже уехал домой. Да и вряд ли теперь вернется, поскольку ему все-таки 34 года.

Напомним, что финал Кубка страны пройдет 28 ноября в Нур-Султане на стадионе "Астана Арена". Начало - в 20:30.

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Метки:
Шахтер ФК КПЛ-2021 Кубок РК по футболу Кайрат ФК

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