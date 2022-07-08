"Шахтер" с разгромной победы стартовал в Кубке Казахстана

Карагандинский "Шахтер" стартовал с уверенной победы в Кубке Казахстана - 2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Горняки" в первом туре групповой стадии принимали "Туран". Встреча завершилась со счетом 4:0.

В первом тайме дубль на свой счет записал Роман Муртазаев - 16-я и 30-я минута. Михаил Габышев во второй половине (61-я минута) увеличил отрыв. А окончательный счет установил хорват Иван Граф, отличившийся на 86-й минуте.

Таким образом, "Шахтер" возглавил группу D, где также выступают "Астана" и "Жетысу", сыгравшие вничью - 0:0. 15 июля столичный клуб будет принимать "горняков" на своем поле, а 17-го "Туран" встретится в Туркестане с "Жетысу".

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