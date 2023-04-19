Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
Комментарии

Сенсация произошла в матче "Ордабасы" и "Мактаарала"

Сенсация произошла в матче "Ордабасы" и "Мактаарала"
©ФК "Мактаарал"

"Ордабасы" и "Мактаарал" сыграли в первом матче 1/8 финала Кубка Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Шымкенте завершилась победой "Мактаарала" со счетом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме. На четвертой минуте Драмане Коне вывел гостей вперед.

На 19-й минуте Бобыр Абдихоликов сравнял счет. Но практически сразу Камило Сандовал забил второй мяч в ворота "Ордабасы".

Под конец матча шымкентцы остались в меньшинстве после удаления Радосава Петровича.

Отметим, что в КПЛ-2023 "Мактаарал" за шесть туров одержал одну победу и располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице. "Ордабасы" замыкает тройку.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Ордабасы ФК Мактаарал ФК Кубок РК по футболу

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 23:02
Кубок Казахстана
©ФК "Мактаарал" Сенсация произошла в матче "Ордабасы" и "Мактаарала"
Сегодня , 22:58
Кубок Казахстана
©ФК "Астана" "Астана" одержала разгромную победу в матче Кубка Казахстана
Сегодня , 21:58
Кубок Казахстана
©ФК "Тобол" "Тобол" и "Аксу" выявили победителя в матче Кубка Казахстана
Сегодня , 21:00
Кубок Казахстана
©ФК "Кайрат" В матче "Кайрата" в Кубке Казахстана состоялся камбэк
Сегодня , 18:57
Кубок Казахстана
©ФК "Актобе" "Актобе" совершил двойной камбэк в матче Кубка Казахстана
Сегодня , 18:53
Кубок Казахстана
©ФК "Шахтер" Один мяч решил исход матча "Шахтера" в 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу
Сегодня , 16:55
Кубок Казахстана
©ФК "Туран" Сенсацией закончился матч 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу
Сегодня , 16:52
Кубок Казахстана
©ФК "Кызыл-Жар" Разгромом завершился матч "Кызыл-Жара" в 1/8 финала Кубка Казахстана
Сегодня , 12:00
Кубок Казахстана
©ФК "Кайрат" Прямая трансляция матчей "Астаны", "Кайрата", "Актобе" и других игр 1/8 финала Кубка Казахстана
17 апреля, 10:30
Кубок Казахстана
©Андрей Ударцев В казахстанском футболе новый спонсор: сколько заработают клубы
12 апреля, 18:07
Кубок Казахстана
© Дополнительные 500 миллионов на проведение Кубка и Суперкубка по футболу
30 марта, 17:44
Кубок Казахстана
©ФК "Кайрат" Разгром 7:1 определил первого соперника "Кайрата" в Кубке Казахстана
17 марта, 13:55
Кубок Казахстана
©ФК "Тараз" "Тараз" стартовал с поражения в Кубке Казахстана
13 февраля, 11:42
Кубок Казахстана
©ПФЛК Состоялась жеребьевка Кубка Казахстана-2023 по футболу. Турнир пройдет в новом формате
9 февраля, 15:59
Кубок Казахстана
©ПФЛК Определились участники Кубка Казахстана по футболу
26 ноября, 08:53
Кубок Казахстана
©ФК "Кайрат" Выстрел капитана "Кайрата". Определен лучший гол сезона-2022
14 ноября, 13:37
Кубок Казахстана
©ПФЛК Пропал интерес? Сколько людей посетили финалы Кубка Казахстана за последние десять лет
12 ноября, 22:38
Кубок Казахстана
©ФК "Ордабасы" "Эмоции не передать словами". Герой финала Кубка Казахстана - о победе "Ордабасы"
12 ноября, 21:53
Кубок Казахстана
©ФК "Ордабасы" Главный тренер "Ордабасы" прокомментировал победу в Кубке Казахстана
12 ноября, 21:12
Кубок Казахстана
©ПФЛК Тренер "Акжайыка" раскритиковал судей финала Кубка Казахстана
12 ноября, 17:40
Кубок Казахстана
©ПФЛК "Ордабасы" выиграл Кубок Казахстана в финальном матче с девятью голами
12 ноября, 10:52
Кубок Казахстана
©пресс-служба ФК "Ордабасы" Кто в еврокубки? Прямая трансляция финала Кубка Казахстана по футболу
11 ноября, 15:04
Кубок Казахстана
© Кто выиграет Olimpbet-Кубок Казахстана 2022 года?
31 октября, 15:21
Кубок Казахстана
©ПФЛК Определено место проведения финала Кубка Казахстана по футболу
19 октября 2022, 21:01
Кубок Казахстана
©ФК "Астана" "Ордабасы" вырвал победу у "Астаны" и вышел в финал Кубка Казахстана
19 октября 2022, 19:50
Кубок Казахстана
©ФК "Тараз" Тренер "Тараза" извинился перед болельщиками за вылет из Кубка Казахстана
19 октября 2022, 19:24
Кубок Казахстана
©ФК "Акжайык" "Акжайык" установил для себя историческое достижение в Кубке Казахстана
19 октября 2022, 17:54
Кубок Казахстана
©ФК "Акжайык" Определился первый финалист Кубка Казахстана в матче с восемью голами
19 октября 2022, 09:00
Кубок Казахстана
©ФК "Астана" Прямая трансляция полуфиналов Кубка Казахстана по футболу
18 октября 2022, 20:05
Кубок Казахстана
©ФК "Астана" "Выгодный вброс информации". Бабаян сделал заявление об уходе игроков из "Астаны" и чемпионской гонке

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus