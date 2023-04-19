Сенсация произошла в матче "Ордабасы" и "Мактаарала"

"Ордабасы" и "Мактаарал" сыграли в первом матче 1/8 финала Кубка Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Шымкенте завершилась победой "Мактаарала" со счетом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме. На четвертой минуте Драмане Коне вывел гостей вперед.

На 19-й минуте Бобыр Абдихоликов сравнял счет. Но практически сразу Камило Сандовал забил второй мяч в ворота "Ордабасы".

Под конец матча шымкентцы остались в меньшинстве после удаления Радосава Петровича.

Отметим, что в КПЛ-2023 "Мактаарал" за шесть туров одержал одну победу и располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице. "Ордабасы" замыкает тройку.

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