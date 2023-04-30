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Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
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Сенсацией завершился матч Кубка Казахстана по футболу

Сенсацией завершился матч Кубка Казахстана по футболу
©ФК "Каспий"

"Туран", представитель первой лиги, сенсационно выбил "Каспий" из Кубка Казахстана по футболу на стадии 1/8 финала, передают Vesti.kz.

Основное время ответной встречи, прошедшей в Шымкенте, завершилось со счетом 1:0 в пользу гостей - на 45+2-й минуте шикарным ударом с центра поля отличился Думан Нарзилдаев. В первом матче был зафиксирован аналогичный результат.

Однако в экстра-таймах по 15 минут "Туран" забил два мяча усилиями Нургайни Бурибаева (96-я) и Рифата Нурмугамета (118-я) и по сумме двух игр вышел в четвертьфинал Кубка страны.

Матчи 1/4 финала намечены на 17 мая 7 июня.

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Метки:
Кубок РК по футболу Туран ФК Каспий

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