Разгромом обернулся матч "Тараза" в Кубке Казахстана по футболу

"Тараз" одержал крупную победу над "Туркестаном" в матче предварительного этапа Кубка Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Туркестане и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Димаш Серикулы (26-я и 90+5 минуты), еще один гол забил Бауыржан Рахмет.

Благодаря этой победе "Тараз" набрал 6 очков после двух игр и упрочил лидерство в группе. В активе "Туркестана" и "Экибастаза" по баллу.