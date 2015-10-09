Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Кубок Казахстана
Сегодня 09:12
 

Прямая трансляция матчей "Актобе", "Шахтёра" и ещё 5 игр Кубка Казахстана по футболу

  Комментарии

Поделиться
©ФК "Актобе"

Сегодня, 9 апреля, состоятся семь матчей 1/16 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 9 апреля, состоятся семь матчей 1/16 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Открывать игровой день будут два матча, которые начнутся в 14:00: "Zhelayev Nan" - "Алтай" и "Хромтау" - "Женис". Встречу 

На 15:00 намечен старт четырёх игр "Арыс" - "Актобе", "Батыр" - "Каспий", "Шахтёр" - "Окжетпес" и "Тараз" - "Улытау".

Завершится день матчем "Хан-Тенгри" - "Кызылжар", который начнётся в 16:00. 

Кубок Казахстана по футболу, 9 апреля

14:00 "Zhelayev Nan" — "Алтай"

14:00 "Хромтау" — "Женис" (Qazsport)

15:00 "Арыс" — "Актобе"

15:00 "Батыр" — "Каспий"

15:00 "Шахтёр" — "Окжетпес" (Sport+)

15:00 "Тараз" — "Улытау"

16:00 "Хан-Тенгри" — "Кызылжар"

Накануне состоялись восемь матчей 1/16 финала Кубка Казахстана. Павлодарский "Иртыш" автоматически вышел в 1/8 финала после отказа столичного SD Family.

Результаты других матчей:

"Жас-Кыран" - "Атырау" 0:4
"Талас" - "Кайсар" 0:2
"Ансат" - "Тобол" 0:8
"Жайык" - "Кайрат" 1:3
БКС - "Астана" 1:2
"Академия Оңтүстік" - "Ордабасы" 2:4
"Туран" - "Елимай" 1:4
"Каршыга" - "Жетысу" 0:1

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Кубок Казахстана по футболу 2026   •   Казахстан, Туркестанская обл., Арысский р-н, Арысь   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 15:00   •   идёт
Арысь
Арысь
(Арысь)
0:3
Актобе
Актобе
(Актобе)
Кто победит в основное время?
Арысь
Ничья
Актобе
Проголосовало 131 человек

Реклама

Живи спортом!