Прямая трансляция матчей "Актобе", "Шахтёра" и ещё 5 игр Кубка Казахстана по футболу

Сегодня, 9 апреля, состоятся семь матчей 1/16 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Открывать игровой день будут два матча, которые начнутся в 14:00: "Zhelayev Nan" - "Алтай" и "Хромтау" - "Женис". Встречу

На 15:00 намечен старт четырёх игр "Арыс" - "Актобе", "Батыр" - "Каспий", "Шахтёр" - "Окжетпес" и "Тараз" - "Улытау".

Завершится день матчем "Хан-Тенгри" - "Кызылжар", который начнётся в 16:00.

Кубок Казахстана по футболу, 9 апреля

14:00 "Zhelayev Nan" — "Алтай"

14:00 "Хромтау" — "Женис" (Qazsport)

15:00 "Арыс" — "Актобе"

15:00 "Батыр" — "Каспий"

15:00 "Шахтёр" — "Окжетпес" (Sport+)

15:00 "Тараз" — "Улытау"

16:00 "Хан-Тенгри" — "Кызылжар"

Накануне состоялись восемь матчей 1/16 финала Кубка Казахстана. Павлодарский "Иртыш" автоматически вышел в 1/8 финала после отказа столичного SD Family.

Результаты других матчей:



"Жас-Кыран" - "Атырау" 0:4

"Талас" - "Кайсар" 0:2

"Ансат" - "Тобол" 0:8

"Жайык" - "Кайрат" 1:3

БКС - "Астана" 1:2

"Академия Оңтүстік" - "Ордабасы" 2:4

"Туран" - "Елимай" 1:4

"Каршыга" - "Жетысу" 0:1

