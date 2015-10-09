Прямая трансляция матчей "Актобе", "Шахтёра" и ещё 5 игр Кубка Казахстана по футболу

Сегодня, 9 апреля, состоятся семь матчей 1/16 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Открывать игровой день будут два матча, которые начнутся в 14:00: "Zhelayev Nan" - "Алтай" и "Хромтау" - "Женис". Встречу
На 15:00 намечен старт четырёх игр "Арыс" - "Актобе", "Батыр" - "Каспий", "Шахтёр" - "Окжетпес" и "Тараз" - "Улытау".
Завершится день матчем "Хан-Тенгри" - "Кызылжар", который начнётся в 16:00.
Кубок Казахстана по футболу, 9 апреля
14:00 "Zhelayev Nan" — "Алтай"
14:00 "Хромтау" — "Женис" (Qazsport)
15:00 "Арыс" — "Актобе"
15:00 "Батыр" — "Каспий"
15:00 "Шахтёр" — "Окжетпес" (Sport+)
15:00 "Тараз" — "Улытау"
16:00 "Хан-Тенгри" — "Кызылжар"
Накануне состоялись восемь матчей 1/16 финала Кубка Казахстана. Павлодарский "Иртыш" автоматически вышел в 1/8 финала после отказа столичного SD Family.
Результаты других матчей:
"Жас-Кыран" - "Атырау" 0:4
"Талас" - "Кайсар" 0:2
"Ансат" - "Тобол" 0:8
"Жайык" - "Кайрат" 1:3
БКС - "Астана" 1:2
"Академия Оңтүстік" - "Ордабасы" 2:4
"Туран" - "Елимай" 1:4
"Каршыга" - "Жетысу" 0:1
