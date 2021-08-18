"Ордабасы" засчитали техническое поражение в матче Кубка Казахстана

Шымкентскому "Ордабасы" засчитано техническое поражение в матче Кубка Казахстана, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

"Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает, что за неправомерное участие в матче пятого тура OLIMPBET-Кубка Казахстана "Шахтер" - "Ордабасы" футболиста команды "Ордабасы" Жавланбека Бабаназарова решением Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской Федерации футбола результат матча аннулирован. "Ордабасы" засчитано техническое поражение со счетом 0:3", - говорится в сообщении.

Напомним, "Ордабасы" проиграл карагандинцам - 2:3, и техническое поражение особо не расстроит шымкентский клуб. В этой ситуации пострадает лишь лучший бомбардир турнира Айдос Таттыбаев, которому аннулируют два мяча.

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