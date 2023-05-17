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Реклама Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана Сегодня 23:03 Комментарии "Ордабасы" победил "Кызыл-Жар" в матче Кубка Казахстана ©ФК "Ордабасы" Шымкентский "Ордабасы" выиграл у "Кызыл-Жара" в матче 1/4 финала Кубка Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча в Шымкенте завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Причем первый гол случился лишь на 74-й минуте после того, как ударом со штрафного отличился Асхат Тагыберген. На 78-й минуте Всеволод Садовский установил окончательный результат. Ответная игра в Петропавловске намечена на 7 июня. Поделиться в соц. сетях:













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