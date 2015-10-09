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Кубок Казахстана
Вчера 14:14
 

"Ордабасы" идёт на "золотой дубль": объявлено место проведения финала Кубка Казахстана

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"Ордабасы" идёт на "золотой дубль": объявлено место проведения финала Кубка Казахстана ©ФК "Ордабасы"

Стало известно место проведения финального матча Кубка Казахстана по футболу сезона-2026, передают Vesti.kz.

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Стало известно место проведения финального матча Кубка Казахстана по футболу сезона-2026, передают Vesti.kz.

Встреча пройдет 7 ноября на стадионе "Туркестан Арена" в Туркестане. Начало матча запланировано на 16:00.

Трофей разыграют шымкентский "Ордабасы" и кызылординский "Кайсар".


"Ордабасы" подходит к финалу в статусе новоиспеченного чемпиона Казахстана. Шымкентский клуб досрочно завоевал золотые медали КПЛ-2026: за тур до финиша команда Андрея Мартина набрала 68 очков и стала недосягаемой для "Кайрата".

Для "Ордабасы" это второе чемпионство в истории после успеха в 2023 году. В этом году шымкентский клуб может оформить "золотой дубль".

Добавим, что оба финалиста ранее по два раза выигрывали Кубок Казахстана. "Ордабасы" становился обладателем трофея в 2011 и 2022 годах, а "Кайсар" — в сезоне-1998/1999 и 2019 году.

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Турнирная таблица "Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022"

Группа A

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 5 1 0 15-6 16
2 Ордабасы 6 3 0 3 9-8 9
3 Атырау 6 2 1 3 6-11 7
4 Аксу Ак 6 0 2 4 3-8 2

Группа B

Участник И В Н П М О
1 Кайсар 6 4 1 1 11-7 13
2 Акжайык 6 3 1 2 9-6 10
3 Каспий 6 3 1 2 10-9 10
4 Кызыл-Жар 6 0 1 5 4-12 1

Группа C

Участник И В Н П М О
1 Тараз 6 3 3 0 17-8 12
2 Мактаарал 6 3 1 2 11-9 10
3 Актобе 6 2 2 2 6-6 8
4 Тобол 6 1 0 5 7-18 3

Группа D

Участник И В Н П М О
1 Астана 6 3 3 0 17-7 12
2 Шахтер 6 3 1 2 13-14 10
3 Туран 6 1 2 3 5-9 5
4 Жетысу 6 0 4 2 4-9 4

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