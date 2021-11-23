Объявлены дата и место проведения финала Кубка Казахстана по футболу

Финал Кубка Казахстана по футболу сезона-2021 пройдет на стадионе "Астана Арена" 28 ноября, сообщает официальный сайт ПФЛК.
Трофей разыграют алматинский "Кайрат" и карагандинский "Шахтер". Начало игры в 20:30 по времени Нур-Султана.
"Для всех желающих посетить финальный матч Кубка вход будет свободным. Важно, что допуск на стадион зрителей решением главного санитарного врача города Нур-Султан разрешен лишь при наличии "зеленого" статуса через приложение ASHYQ. Рассадка болельщиков на стадионе будет осуществляться с соблюдением социальной дистанции, а также при обязательном наличии медицинских масок", - говорится в сообщении лиги.