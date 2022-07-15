Лидер "Астаны" пропустит матч с "Шахтером". Подробности

В матче второго тура Кубка Казахстана по футболу участие не примет Макс Эбонг - хавбек "Астаны" пропустит встречу по причине простуды, сообщает клубная пресс-служба.

Встреча против карагандинского "Шахтера" пройдет в Нур-Султане сегодня, 15 июля.

"Камо Оганесян, Султан Сагнаев и Владислав Прокопенко не принимают участие в общем тренировочном процессе, игроки проходят реабилитацию после полученных мышечных травм.

Абат Аймбетов, Денис Поляков и Талгат Кусяпов вернулись в общую группу. К основной команде также присоединились футболисты молодежного состава Саламат Жумабеков, Олжас Адиль и Руслан Киргетов", - говорится в сообщении.

Добавим, что "Астана" в стартовом туре сыграла вничью с "Жетысу" (0:0), а "Шахтер" разгромил "Туран" (4:0).

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