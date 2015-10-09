Кубок Казахстана
Легионеры "Жениса" устроили разгром в Кубке Казахстана

©ФК "Женис"

"Хромтау" потерпел крупное поражение от "Жениса" в 1/16 финала Кубка Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

"Хромтау" потерпел крупное поражение от "Жениса" в 1/16 финала Кубка Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Хромтау и завершилась со счётом 1:4.

Все голы были забиты во втором тайме. У гостей отличились легионеры Элдер Сантана (65-я минута), Адилио (69-я) и Элгуджа Лобжанидзе (71-я, 90+3-я), оформивший дубль. В составе проигравших один мяч отыграл Данияр Урда (76-я).

В следующем раунде кубкового турнира "Женис" сыграет с победителем матча "Шахтёр" - "Окжетпес".

Ранее павлодарский "Иртыш" автоматически вышел в 1/8 финала после отказа столичного SD Family.

Результаты других матчей 1/16 финала:

"Жас-Кыран" - "Атырау" 0:4
"Талас" - "Кайсар" 0:2
"Ансат" - "Тобол" 0:8
"Жайык" - "Кайрат" 1:3
БКС - "Астана" 1:2
"Академия Онтустик" - "Ордабасы" 2:4
"Туран" - "Елимай" 1:4
"Каршыга" - "Жетысу" 0:1
"Желаев Нан" - "Алтай" 0:2

Кубок Казахстана по футболу 2026   •   Казахстан, Карагандинская обл., Караганда   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 15:00   •   идёт
Шахтер
Шахтер
2:2
Окжетпес
Окжетпес
