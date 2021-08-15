"Кайрат" забил четыре гола за тайм и пробился в четвертьфинал Кубка Казахстана

Алматинский "Кайрат" обыграл актауский "Каспий" и вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Жас Кыран" в Алматы и завершилась со счетом 4:2.

"Кайрат" сделал весомую заявку на победу в первом тайме, забив четыре мяча. Дубль оформил Раде Дугалич (6-я и 34-я минуты), еще по голу забили Айбол Абикен (9-я, с пенальти) и Хосе Канте (44-я).

Однако еще до перерыва "Каспий" сумел сократить отставание. Отличились Шафик Тигруджа (41-я) и Рамазан Каримов (45+1).

На 70-й минуте "Кайрат" забил пятый гол, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Благодаря этой победе "Кайрат" набрал девять очков и занял второе место в группе, дающее путевку в четвертьфинал. "Каспий", несмотря на поражение, сохранил лидерство с 13 баллами.

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