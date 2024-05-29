Карповича разоблачили перед принципиальным матчем. Подробности

Сегодня, 29 мая, пройдет первый матч 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу между "Актобе" и "Елимаем". Начало - в 20:00 по времени Астаны, передают Vesti.kz.

Телеграм-канал Серый CARDINAL поведал о принципиальности предстоящего поединка. Нынешний наставник "Елимая" Андрей Карпович возглавлял "Актобе" с 2022 по 2023 год.

"Сегодня это самое принципиальное противостояние в нашем чемпионате. И сколько бы ни говорил на эту тему Андрей Карпович, конечно, он лукавил. Слишком уж много принципиальных моментов.

На поле Центрального стадиона сойдутся мощь, агрессия и неистовый рев трибун против железной дисциплины. "Елимай" не зря идет в лидерах. Это хорошо обученная команда с хорошим набором исполнителей. Может она и уступает в скорости и общем классе игроков (ненамного!), но зато сверхмотивирована.

Нам видится, что задача семейчан - не проиграть. Ну а дома, при поддержке своих болельщиков, они костьми лягут, но постараются вырвать, выгрызть путевку в финал. Ведь их заветная цель - показать Семею Европу.

Задача команды Дмитрия Парфенова в первом матче - непременно победить, а еще лучше - создать хороший задел, хотя бы в два мяча. Иначе в Семске придется очень тяжело. Тем более что календарь составлен таким образом, что там состоятся сразу две игры: 16 июня в рамках чемпионата и 19 июня ответный полуфинал. Уверены, что если семейчане сумеют не проиграть в Актобе, то в Семее они могут локально пожертвовать журавлем в небе (чемпионат) в пользу синицы в руках (Кубок РК). Перчинки этому матчу добавляет условное противостояние двух тренерских школ: казахстанской, чьим ярким представителем является Карпович, и российской.

И последнее. Невыход в решающую стадию болельщики могут не простить наставнику актюбинцев. Ведь финал Кубка РК в Актобе без "Актобе" сейчас выглядит немыслимо", - пишет источник.