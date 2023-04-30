Карпович объяснил вылет "Актобе" из Кубка Казахстана

Главный тренер "Актобе" Андрей Карпович прокомментировал вылет команды из Кубка Казахстана на стадии 1/8 финала, передают Vesti.kz.

"Красно-белые" по сумме двух игр уступили "Атырау".

"Сразу скажу, что мы хотели пройти. С ребятами говорили, что это самый короткий путь в еврокубки. К сожалению, не получилось. Значит, не сделали то, что могли и должны были сделать. Наверное, нужно было решать в первом матче. Но, к сожалению, не получилось это сделать.

Очень сложно играть на таких полях. Это касается и нашего стадиона синтетического, и здесь. Мяч очень плохо ходит, темп очень низкий, ну и содержание игры, конечно же, страдает. Страдают в первую очередь болельщики. Плюс погодные условия, конечно же, усложнили. Но это не отговорки, это просто вещи, которые реально влияют на качество и содержание игры", - приводит его слова пресс-служба клуба.

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