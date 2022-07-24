Главный тренер "Астаны" ответил на вопрос о новых трансферах

Главный тренер "Астаны" Срджан Благоевич прокомментировал ничью с "Тураном" (1:1) в матче Кубка Казахстана по футболу. Его слова приводит пресс-служба столичного клуба.

- Я хочу отдать должное моим футболистам и игрокам "Турана", потому что сегодня была сумасшедшая погода. В первые 20 минут мы уже лишились одного игрока, во втором тайме не выдержали некоторые футболисты, и хорошо, что никто больше не жаловался на состояние здоровья. Надеюсь, так будет и завтра, игроки - молодцы. Результат заслуженный, в первом тайме у "Турана" было больше моментов, а после пропущенного гола мы адаптировались в игре, заслуженно забив гол.

- До закрытия трансферного окна осталось два дня. Будут ли новые подписания?

- Я уже несколько раз отвечал на этот вопрос. И каждый раз я отвечаю одинаково - это вопрос не ко мне, а к руководству. У меня есть определенные желания, но все зависит не от меня, а от возможностей клуба и руководства. А будут ли новые подписания, я не знаю.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29 2 Астана 15 8 3 4 33-16 27 3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 14 3 7 4 11-14 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!



Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":

