Главный тренер "Астаны" ответил на вопрос о новых трансферах

Главный тренер "Астаны" Срджан Благоевич прокомментировал ничью с "Тураном" (1:1) в матче Кубка Казахстана по футболу. Его слова приводит пресс-служба столичного клуба.
- Я хочу отдать должное моим футболистам и игрокам "Турана", потому что сегодня была сумасшедшая погода. В первые 20 минут мы уже лишились одного игрока, во втором тайме не выдержали некоторые футболисты, и хорошо, что никто больше не жаловался на состояние здоровья. Надеюсь, так будет и завтра, игроки - молодцы. Результат заслуженный, в первом тайме у "Турана" было больше моментов, а после пропущенного гола мы адаптировались в игре, заслуженно забив гол.
- До закрытия трансферного окна осталось два дня. Будут ли новые подписания?
- Я уже несколько раз отвечал на этот вопрос. И каждый раз я отвечаю одинаково - это вопрос не ко мне, а к руководству. У меня есть определенные желания, но все зависит не от меня, а от возможностей клуба и руководства. А будут ли новые подписания, я не знаю.
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