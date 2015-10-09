Два гола определили участника 1/8 финала Кубка Казахстана

Уральский "Желаев Нан" уступил усть-каменогорскому "Алтаю" в 1/16 финала Кубка Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Уральске, завершилась со счётом 0:2. Голы забили Неманья Мичевич (12-я минута) и Дмитрий Шмидт (54-я).

В 1/8 финала "Алтай" сыграет с победителем пары "Тараз" - "Улытау".

Накануне состоялись восемь матчей 1/16 финала Кубка Казахстана. Павлодарский "Иртыш" автоматически вышел в 1/8 финала после отказа столичного SD Family.

Результаты других матчей:

"Жас-Кыран" - "Атырау" 0:4

"Талас" - "Кайсар" 0:2

"Ансат" - "Тобол" 0:8

"Жайык" - "Кайрат" 1:3

БКС - "Астана" 1:2

"Академия Онтустик" - "Ордабасы" 2:4

"Туран" - "Елимай" 1:4

"Каршыга" - "Жетысу" 0:1

