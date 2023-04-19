"Актобе" совершил двойной камбэк в матче Кубка Казахстана

"Актобе" в первом матче 1/8 финала Кубка Казахстана встречался с "Атырау", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Актобе завершилась со счетом 2:2. Примечательно, что "Актобе" постоянно отыгрывался в этом матче.
Счет на десятой минуте открыли гости. Точный удар с пенальти удался Демиру Имери.
На 71-й минуте Элдер Сантана восстановил равновесие.
На 78-й минуте Оралхан Омиртаев вывел "Атырау" вперед.
Окончательный счет на 82-й минуте установил Ескендир Кыбырай.
Ответная игра пройдет 29 апреля.
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