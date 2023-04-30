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Реклама Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана Сегодня 19:53 Комментарии "Акжайык" и "Кайрат" выявили четвертьфиналиста Кубка Казахстана ©instagram.com/fcakzhayik "Акжайык" и "Кайрат" сыграли вничью в ответном матче (0:0) 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу. Встреча проходила в Уральске, передают Vesti.kz. В первой игре кайратцовцы победили на своем поле со счетом 2:1, поэтому алматинский клуб по сумме двух игр и вышел в четвертьфинал нынешнего розыгрыша. Матчи 1/4 финала намечены на 17 мая и 7 июня. Ранее в четвертьфинал пробились "Кызыл-Жар", "Шахтер", "Тобол", "Атырау", "Ордабасы" и "Туран". Поделиться в соц. сетях:













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