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Уделали финалиста ЧМ из Казахстана. Знакомимся с главной сенсацией женского CS:GO

Уделали финалиста ЧМ из Казахстана. Знакомимся с главной сенсацией женского CS:GO
©instagram.com/twenty3cs
Новости спорта CS:GO
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Сильнейшая женская команда России по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) Nigma Galaxy добилась невероятного прогресса в мировом рейтинге. За три месяца они поднялись на 96 позиций и сейчас уже на 132-м месте. Пикантности этому достижению прибавляет то, что NG удалось обогнать легендарный казахстанский коллектив AVANGAR. Vesti.kz предлагают поближе познакомиться с красотками.

Самое интересное, что вся пятерка в лице румынки Аны ANa Думбравы, а также россиянок Ксении vilga Клюенковой, Виктории Tory Казиевой, Александры twenty3 Тимониной и Катерины Kat Васковой пришли в команду в прошлом месяце. Ранее киберспортсменки выступали за Galaxy Racer fe. С момента прихода в команду состав сыграл 10 матчей и во всех одержал победы.

Это позор? Финалист ЧМ по CS:GO из Казахстана "уступил" девушкам

Единственная представительница Румынии Ана Думбрава выступает под ником ANa. Ей всего 23 года, и она считается одной из самых перспективных киберспортсменок в дисциплине.

Ее напарница Виктория Казиева выступает под ником Tory. Она старше своей румынской напарницы на год, но также представляет серьезную угрозу для оппонентов.

Столько же лет и Катарине Васьковой, которая известна под ником Kat. Она очень любит животных и в свободное от игр время заботится о своей кошке. 

Самым юным членом этой киберспортивной банды является ник twenty3, под которым выступает Анастасия Тимонина. Девушке предрекали большое модельное будущее, но она сделала свой выбор в пользу игры.

Самой опытной и ключевой представительницей команды является 30-летняя Ксения Клюенкова. Она играет под ником Vilga. Ее опыт и совет вносят неоценимый вклад в общие действия команды.

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Метки:
Девушки киберспорта Киберспорт AVANGAR

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